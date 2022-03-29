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Bairro Vila Batista

Vídeo: perseguição termina com suspeito detido pela Guarda de Vila Velha

Com o homem de 37 anos foram apreendidas quatro chaves michas — utilizadas para forçar trancas e sistema de ignição de veículos, para cometer crimes de furto e roubo

Publicado em 29 de Março de 2022 às 15:56

Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

29 mar 2022 às 15:56
Uma perseguição realizada pela Guarda Municipal de Vila Velha terminou com um homem de 37 anos detido na tarde desta terça-feira (29), no bairro Vila Batista. Segundo a corporação, o suspeito resistiu à abordagem e, mesmo algemado, tentou fugir, mas foi contido pelos agentes. Com ele, foram apreendidas quatro chaves michas — utilizadas para forçar trancas e sistema de ignição de veículos em crimes de furto e roubo. 
A Guarda Municipal explicou que a abordagem ocorreu durante patrulhamento em Vila Batista. Os agentes desconfiaram da moto que indivíduo pilotava e da placa. Segundo guardas, na garupa do veículo havia uma caixa com dois capacetes, além do usado pelo suspeito. Ao receber voz de parada, o homem tentou fugir em alta velocidade, percorrendo ruas e becos do bairro.
Um vídeo enviado pela Guarda Municipal de Vila Velha (no início da matéria) mostra o momento em que o suspeito se livra da moto para correr por um beco da região. O inspetor Neto, que integrou a equipe na ocorrência, explicou que o detido não colaborou com a identificação.
“Fizemos todo o percurso com cautela e quando foi necessário fizemos rapidamente a abordagem. Ele resistiu à prisão, se jogou no chão, tentou correr mesmo algemado, mas não conseguiu. Durante nossos questionamentos usou outros nomes, na tentativa de não ser identificado”, comentou o inspetor.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil para saber o encaminhamento do detido e por quais crimes ele responderá. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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