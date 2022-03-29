Vídeo: perseguição termina com suspeito detido pela Guarda de Vila Velha

Uma perseguição realizada pela Guarda Municipal de Vila Velha terminou com um homem de 37 anos detido na tarde desta terça-feira (29), no bairro Vila Batista. Segundo a corporação, o suspeito resistiu à abordagem e, mesmo algemado, tentou fugir, mas foi contido pelos agentes. Com ele, foram apreendidas quatro chaves michas — utilizadas para forçar trancas e sistema de ignição de veículos em crimes de furto e roubo.

A Guarda Municipal explicou que a abordagem ocorreu durante patrulhamento em Vila Batista. Os agentes desconfiaram da moto que indivíduo pilotava e da placa. Segundo guardas, na garupa do veículo havia uma caixa com dois capacetes, além do usado pelo suspeito. Ao receber voz de parada, o homem tentou fugir em alta velocidade, percorrendo ruas e becos do bairro.

Um vídeo enviado pela Guarda Municipal de Vila Velha (no início da matéria) mostra o momento em que o suspeito se livra da moto para correr por um beco da região. O inspetor Neto, que integrou a equipe na ocorrência, explicou que o detido não colaborou com a identificação.

“Fizemos todo o percurso com cautela e quando foi necessário fizemos rapidamente a abordagem. Ele resistiu à prisão, se jogou no chão, tentou correr mesmo algemado, mas não conseguiu. Durante nossos questionamentos usou outros nomes, na tentativa de não ser identificado”, comentou o inspetor.