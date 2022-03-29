Vídeo: fumaça de caminhão toma conta de avenida no Centro de Vitória

Imagens compartilhadas nas redes sociais no início da tarde desta terça-feira (29) mostram um caminhão branco soltando grande volume de fumaça na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória, próximo à Praça Oito. O fumaceiro dificultou a visibilidade de motoristas que trafegavam pela via, atrapalhando o trânsito.
O universitário Pedro Dias, de 21 anos, passava pela região e disse que a cena parecia de filme. “Aconteceu tudo em frente a uma agência dos Correios no Centro. Quando passei por lá, um caminhão branco já estava soltando muita fumaça, muita mesmo, e os carros estavam passando no local com dificuldade. Outro caminhão chegou na frente e alguns trabalhadores desceram, pareciam despreocupados com a fumaça, mas eu não quis arriscar chegar mais perto para ver o caminhão explodir”, comentou.
Procurados pela reportagem de A Gazeta, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Guarda Municipal informaram não terem sido acionados para a ocorrência.
Fumaça de caminhão toma conta de avenida no Centro de Vitória