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Complicou trânsito

Vídeo: fumaça de caminhão toma conta de avenida no Centro de Vitória

Segundo jovem que passava pelo local, cena registrada na tarde desta terça (29) parecia de filme. “Aconteceu tudo em frente a uma agência dos Correios", disse Pedro Dias, de 21 anos

Publicado em 29 de Março de 2022 às 15:42

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

29 mar 2022 às 15:42
Imagens compartilhadas nas redes sociais no início da tarde desta terça-feira (29) mostram um caminhão branco soltando grande volume de fumaça na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória, próximo à Praça Oito. O fumaceiro dificultou a visibilidade de motoristas que trafegavam pela via, atrapalhando o trânsito.
O universitário Pedro Dias, de 21 anos, passava pela região e disse que a cena parecia de filme. “Aconteceu tudo em frente a uma agência dos Correios no Centro. Quando passei por lá, um caminhão branco já estava soltando muita fumaça, muita mesmo, e os carros estavam passando no local com dificuldade. Outro caminhão chegou na frente e alguns trabalhadores desceram, pareciam despreocupados com a fumaça, mas eu não quis arriscar chegar mais perto para ver o caminhão explodir”, comentou.
jerônimo monteiro
Fumaça que saiu de caminhão tomou conta de trecho da Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta
Procurados pela reportagem de A Gazeta, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Guarda Municipal informaram não terem sido acionados para a ocorrência. 
Fumaça de caminhão toma conta de avenida no Centro de Vitória

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