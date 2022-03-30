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Cariacica

Marido tenta estrangular mulher por causa de amizade com vizinhos no ES

Vítima disse aos policiais militares que não é a primeira vez que o marido a agride e que foi proibida por ele de ter qualquer contato com os vizinhos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2022 às 12:11

Publicado em 30 de Março de 2022 às 12:11

Jovem foi encontrada com o pescoço machucado.
Jovem foi encontrada com o pescoço machucado. Crédito: Oliveira Alves
Um homem de 24 anos foi preso depois de agredir a mulher, uma jovem de 19 anos, na noite desta terça-feira (29), no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica, na Grande Vitória.
A vítima contou aos policiais militares que foi agredida com socos pelo corpo e que o marido também tentou estrangulá-la porque não aceita a amizade dela com os vizinhos.
A jovem foi encontrada com o pescoço machucado pelos militares e disse que foi proibida pelo marido de ter qualquer contato com os vizinhos. A vítima contou ainda que é agredida pelo marido com frequência.
O homem foi encaminhado à delegacia do Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (PEM), em Vitória.
Polícia Civil informou que o preso foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria na forma da Lei Maria da Penha e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). O nome dele não foi divulgado.
*Com informações do g1 ES

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