Mistério

Moradores encontram ossada perto de igreja em Cariacica

Moradores relataram que foram jogar entulhos em terreno no bairro Jardim de Alah quando se depararam com a ossada, que apresentava mau cheiro
Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2022 às 18:23

Ossada encontrada no bairro Jardim de Alah, em Cariacica Crédito: Reprodução de vídeo
Moradores do bairro Jardim de Alah, em Cariacica, encontraram uma ossada em um terreno em frente a uma igreja evangélica no início da tarde deste sábado (26). Ossos de diferentes partes do corpo estavam espalhados pela área, inclusive o crânio.
Em vídeo enviado para A Gazeta, moradores relataram que foram jogar entulhos no terreno quando se depararam com a ossada, que apresentava mau cheiro. O terreno fica ao lado da Congregação Cristã do Brasil, na Rua Moacir Ribeiro.
Polícia Militar foi acionada e confirmou o encontro da ossada, aparentemente humana, acionando a perícia da Polícia Civil.
A PC informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e que a ossada foi encaminhada para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificada e para ser feito o exame cadavérico.

Veja Também

Adolescente é morto na frente da mãe ao voltar de padaria em Cariacica

Operação prende dois homens com caças e armadilhas em Sooretama

Idosas são detidas após furtos a lojas de shopping em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

