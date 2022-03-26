Moradores encontram ossada perto de igreja em Cariacica

Moradores do bairro Jardim de Alah, em Cariacica, encontraram uma ossada em um terreno em frente a uma igreja evangélica no início da tarde deste sábado (26). Ossos de diferentes partes do corpo estavam espalhados pela área, inclusive o crânio.
Em vídeo enviado para A Gazeta, moradores relataram que foram jogar entulhos no terreno quando se depararam com a ossada, que apresentava mau cheiro. O terreno fica ao lado da Congregação Cristã do Brasil, na Rua Moacir Ribeiro.
A Polícia Militar foi acionada e confirmou o encontro da ossada, aparentemente humana, acionando a perícia da Polícia Civil.
A PC informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e que a ossada foi encaminhada para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificada e para ser feito o exame cadavérico.