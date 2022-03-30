Carro fica destruído após pegar fogo na BR 101, em Cariacica

Um carro pegou fogo na BR 101, na altura do bairro Padre Mathias, em Cariacica, na Grande Vitória, no trecho conhecido como Rodovia do Contorno, na noite desta terça-feira (29). Ninguém ficou ferido.
O carro ficou destruído após o incêndio. Quando pegou fogo, o veículo estava parado às margens da rodovia.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou as chamas. Segundo os militares, não havia ninguém dentro do carro no momento do incêndio. Os bombeiros não souberam dizer o que provocou o fogo.
Por causa do incêndio, foi preciso interditar parte da pista no sentido Serra por quase meia hora. Um grande congestionamento acabou se formando na rodovia. A pista já foi totalmente liberada.
Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta