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Rodovia do Contorno

Carro fica destruído após pegar fogo na BR 101, em Cariacica

Ninguém ficou ferido. Por causa do incêndio, foi preciso interditar parte da pista no sentido Serra na noite desta terça-feira (29)

Publicado em 30 de Março de 2022 às 08:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2022 às 08:16
Carro pegou fogo na BR-101, em Cariacica
Carro pegou fogo na BR-101, em Cariacica Crédito: Archimedis Patricio
Um carro pegou fogo na BR 101, na altura do bairro Padre Mathias, em Cariacica, na Grande Vitória, no trecho conhecido como Rodovia do Contorno, na noite desta terça-feira (29). Ninguém ficou ferido.
O carro ficou destruído após o incêndio. Quando pegou fogo, o veículo estava parado às margens da rodovia.
Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou as chamas. Segundo os militares, não havia ninguém dentro do carro no momento do incêndio. Os bombeiros não souberam dizer o que provocou o fogo.
Por causa do incêndio, foi preciso interditar parte da pista no sentido Serra por quase meia hora. Um grande congestionamento acabou se formando na rodovia. A pista já foi totalmente liberada.
Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta

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