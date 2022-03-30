Passageiras acusam motorista de aplicativo de homofobia no ES

Segundo empresa, após apuração do fato, o motorista teve a conta desativada no aplicativo Crédito: Pixabay

Um casal de mulheres denunciou um motorista do aplicativo Uber por homofobia. Com medo, elas pediram para não serem identificadas pela reportagem. O caso teria ocorrido durante uma viagem com o homem no município da Serra , na Grande Vitória , nesta terça-feira (29). A Uber informou que, após apuração do fato, o motorista teve a conta desativada no aplicativo.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, uma das vítimas relatou ter solicitado a corrida com a esposa por volta das 14h.

“Entramos quando ele [motorista] chegou e estávamos conversando entre nós. Ele comentando como as coisas estão aumentando de preço. Falou do 'presidente ladrão', fiquei quieta. Começou a falar mal da esquerda, discurso pronto. Em um determinado momento, ele foi falar de kit gay, de que homem virar mulher é coisa de esquerda, que isso não existe e que político ruim e gente desse tipo na época dele se resolvia na bala’”, conta.

Após as falas do motorista, o casal tomou a iniciativa de começar a gravar a situação. “A partir daí, o discurso foi piorando muito. Falando de LGBTQIA+ serem aberrações. Falei que isso estava me ofendendo e ele disse: ‘Mas isso é uma ideologia sua, mas eu não concordo’”, diz a vítima.

A esposa dela também relatou o incomodo ao motorista e disse ter começado a gravar o ocorrido para enviar à Uber.

“Ficou pior. Quando estávamos saindo do carro, ele falou que o inferno nos esperava. Isso durou 10 minutos, que pareceu uma eternidade. Uma das coisas mais bizarras que já presenciei. Desci do Uber com muito ódio e sem saber o que fazer. Minha esposa chorando muito, foi muito chocante. Fomos à delegacia registrar o boletim e voltamos para casa”, relembra a vítima.

CONTA DO MOTORISTA É DESATIVADA

Em nota, a Uber informou defender o respeito à diversidade e reafirmou compromisso de promover o respeito, a igualdade e a justiça para todas as pessoas LGBTQIA+.

“A empresa considera inaceitável qualquer tipo de discriminação e a conta do motorista parceiro foi desativada assim que tomamos conhecimento do ocorrido. A empresa está à disposição para colaborar com as autoridades e compartilhar informações sobre os envolvidos, observada a legislação aplicável”, informou o texto.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que um boletim foi registrado pela vítima no 5º Distrito Policial na tarde desta terça-feira (29), e o caso segue sob apuração. A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br

Your browser does not support the audio element. Passageiras acusam motorista de aplicativo de homofobia no ES