Drama LGBT rodado no ES, "O Último Malandro" estreia no Cine Jardins

Cena do filme "O Último Malandro", de José Celso Cavalieri Crédito: Raquel Martins

Um amor marginal embalando uma história de traição e vingança. Esta é a premissa de "O Último Malandro", estreia na direção de cinema do dramaturgo capixaba José Celso Cavalieri, cujo filme presta uma homenagem aos clássicos da Boca do Lixo que marcaram a produção brasileira nos anos 1970 e 1980. Pense num encontro entre Plínio Marcos e Neville d'Almeida! É nessa vibe!

Rodado com recursos próprios, em uma casa no bairro de Cobilândia (Vila Velha) e em uma boate masculina em Santa Lúcia (Vitória), o filme terá lançamento nesta sexta-feira (3) no Cine Jardins, em Vitória, com duas sessões, às 19h e às 20h.

"Em 2018, tiramos o projeto da gaveta e só agora conseguimos finalizá-lo. De lá para cá, foram feitos ajustes, adaptações e o resultado ficou surpreendente, do jeito que imaginávamos", revela José Celso, que, além de dirigir, também atua na produção, programado, inicialmente, para ser uma peça teatral.

"Nesse tempo, veio a pandemia da Covid-19 e a impossibilidade de apresentações presenciais. Além disso, muitos atores sofriam com a falta de tempo para ensaios constantes. Produzir o curta-metragem nos fez pular etapas", explica.

Afinal, qual a trama de "O Último Malandro"? No epicentro narrativo, está o casal João (José Celso Cavalieri) e Gregório (Isaque Frois). Este um dia sai de casa dizendo que vai comprar cigarros - a tradicional desculpa do marido fujão - e, para surpresa de zero pessoas, não volta mais, gerando revolta no companheiro.

José Celso Cavalieri comanda os bastidores das filmagens de "O Último Malandro" Crédito: Raquel Martins

João não aceita o sumiço e sai em busca do companheiro, partindo em uma angustiante jornada. Quando o encontra, planeja uma vingança. Além da dupla Cavalieri e Frois, a atriz Adriana Martinez completa o trio de protagonistas. Seria um triângulo amoroso?

Especulações à parte, José Celso, que também assina o roteiro, pretende seguir com o curta no circuito de festivais. "Quero que este projeto alcance um grande público, tanto no país quanto no exterior", planeja o realizador, dizendo que o "mosquitinho" do cinema o mordeu.

"Com certeza, farei novos filmes. É uma dinâmica diferente do teatro, mas igualmente envolvente. Além disso, também penso em produzir uma websérie futuramente", complementa, empolgado com a nova empreitada.

LANÇAMENTO DO CURTA-METRAGEM "O ÚLTIMO MALANDRO"