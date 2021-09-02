Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema

Drama LGBT rodado no ES, "O Último Malandro" estreia no Cine Jardins

Rodado em 2018, curta de estreia de José Celso Cavalieri na direção terá duas sessões nesta sexta-feira (3)

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 14:25

Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

02 set 2021 às 14:25
Cena do filme
Cena do filme "O Último Malandro", de José Celso Cavalieri Crédito: Raquel Martins
Um amor marginal embalando uma história de traição e vingança. Esta é a premissa de "O Último Malandro", estreia na direção de cinema do dramaturgo capixaba José Celso Cavalieri, cujo filme presta uma homenagem aos clássicos da Boca do Lixo que marcaram a produção brasileira nos anos 1970 e 1980. Pense num encontro entre Plínio Marcos e Neville d'Almeida! É nessa vibe!
Rodado com recursos próprios, em uma casa no bairro de Cobilândia (Vila Velha) e em uma boate masculina em Santa Lúcia (Vitória), o filme terá lançamento nesta sexta-feira (3) no Cine Jardins, em Vitória, com duas sessões, às 19h e às 20h. 
"Em 2018, tiramos o projeto da gaveta e só agora conseguimos finalizá-lo. De lá para cá, foram feitos ajustes, adaptações e o resultado ficou surpreendente, do jeito que imaginávamos", revela José Celso, que, além de dirigir, também atua na produção, programado, inicialmente, para ser uma peça teatral.

Veja Também

Vitória completa 470 anos com shows e festival gastronômico; veja a programação

Convento da Penha expõe seu acervo de relíquias e museológico em site

ES libera shows com até 600 pessoas a partir desta quarta-feira (1º)

"Nesse tempo, veio a pandemia da Covid-19 e a impossibilidade de apresentações presenciais. Além disso, muitos atores sofriam com a falta de tempo para ensaios constantes. Produzir o curta-metragem nos fez pular etapas", explica.
Afinal, qual a trama de "O Último Malandro"? No epicentro narrativo, está o casal João (José Celso Cavalieri) e Gregório (Isaque Frois). Este um dia sai de casa dizendo que vai comprar cigarros - a tradicional desculpa do marido fujão - e, para surpresa de zero pessoas, não volta mais, gerando revolta no companheiro.
José Celso Cavalieri comanda os bastidores das filmagens de
José Celso Cavalieri comanda os bastidores das filmagens de "O Último Malandro" Crédito: Raquel Martins
João não aceita o sumiço e sai em busca do companheiro, partindo em uma angustiante jornada. Quando o encontra, planeja uma vingança. Além da dupla Cavalieri e Frois, a atriz Adriana Martinez completa o trio de protagonistas. Seria um triângulo amoroso?
Especulações à parte,  José Celso, que também assina o roteiro, pretende seguir com o curta no circuito de festivais. "Quero que este projeto alcance um grande público, tanto no país quanto no exterior", planeja o realizador, dizendo que o "mosquitinho" do cinema o mordeu.
"Com certeza, farei novos filmes. É uma dinâmica diferente do teatro, mas igualmente envolvente. Além disso, também penso em produzir uma websérie futuramente", complementa, empolgado com a nova empreitada.  

LANÇAMENTO DO CURTA-METRAGEM "O ÚLTIMO MALANDRO"

  • QUANDO: sexta-feira (03), com sessões às 19h e 20h, no Cine Jardins. Shopping Jardins, Jardim da Penha, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 10, à venda na bilheteria. A classificação é 14 anos
  • INFORMAÇÕES: (27) 99908-7044

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Cultura Somos Capixabas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados