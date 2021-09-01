Vitória completa 470 anos com shows e festival gastronômico; veja a programação

A banda Forró Fiá é uma das atrações do aniversário dos 470 anos de Vitória Crédito: Reprodução/ Instagram @forrofiaoficial

"Cidade Sol com o céu sempre azul/ Tu és um sonho de luz norte a sul/ Meu coração te namora e te quer/ Tu és Vitória um sorriso de mulher".... "Vitória Cidade Sol", o hino "emocional" da capital capixaba, escrito por Pedro Caetano, embala perfeitamente as paixões que a cidade desperta em seus moradores e visitantes.

Aliás, nossa querida Vitorinha está completando 470 anos na próxima quarta-feira (8) e, para comemorar os mais de quatro séculos de vida (com "corpinho" de 20), preparou uma vasta programação cultural totalmente gratuita, o que é mais gostoso (confira a programação completa no fim do texto).

As atrações incluem desde apresentações de números de dança a shows e ensaios de teatro a céu aberto, passando por performances on-line, com música e contação de histórias.

"Com o significativo aumento de pessoas imunizadas na capital, que são mais de 484 mil, estamos finalizando uma programação que mesclará o virtual e o presencial, sem perder de vista os cuidados que o momento de pandemia ainda exige”, afirmou Luciano Gagno, secretário municipal de Cultura.

Logo de cara teremos música, dança e (muita) comida. Abrindo a programação está a ação "Presente para a capital Vitória", nesta quinta-feira (2), a partir das 15 horas. A atividade consiste na apresentação de dois números de dança com a participação dos alunos da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi). A intervenção artística acontece na Escadaria São Diogo, no Centro da Cidade.

"Festival de Mariscada da Ilha das Caieiras" começa na próxima sexta-feira (3) e vai até domingo (5). "Esse evento possui uma grande relação com a cultura local, atraindo o público de todas as regiões devido à gastronomia, à paisagem e também para aproveitar as atrações musicais", adiantou Gagno. O tradicionalcomeça na próxima sexta-feira (3) e vai até domingo (5). "Esse evento possui uma grande relação com a cultura local, atraindo o público de todas as regiões devido à gastronomia, à paisagem e também para aproveitar as atrações musicais", adiantou Gagno. Saiba mais detalhes do festival aqui.

A trilha sonora da festança será diversificada. Começa com a bateria da escola de samba Novo Império, no primeiro dia de evento, sexta-feira (3), a partir das 17 horas, e prossegue com as apresentações das bandas Movimento, sábado (4), às 12 horas, e a dupla Edson Mineiro e Goiano, no domingo (5), às 12 horas.

A dupla sertaneja Edson Mineiro e Goiano é uma das atrações da festa de Vitória Crédito: Reprodução/ Facebook

Claro que os novinhos não foram esquecidos. No sábado (4), os pequenos participarão de uma visitação guiada no Museu Capixaba do Negro (Mucane), especialmente voltada para crianças entre cinco e 11 anos. O agendamento prévio é necessário e pode ser feito por meio do e-mail [email protected]

GRANDE DIA

Para a próxima quarta (8), Vitória programou um cardápio repleto de atividades. A partir das 9 horas, no YouTube da Prefeitura de Vitória , rola a live "Contação de Histórias", dentro do projeto "Viagem pela Literatura", realizado pela Biblioteca Municipal. Jeanine Pacheco, Eliana Zandonade, Marcela Mendonça e Andrea Espíndula homenageiam o aniversário por meio da narração de histórias.

De modo presencial, às 10 horas, acontece a abertura da exposição fotográfica "Vitória 470", na Casa Porto das Artes Plásticas (Centro). Memórias, fotografias e documentos importantes contarão a longa história da cidade. O material pertence ao Arquivo Público Municipal.

O almoço de aniversário dos 470 anos acontece no tradicional bairro Ilha das Caieiras, a partir das 12h, ao som das bandas Brasil Pandeiro e Forrofiá. Das 15h30 às 17h30, também na Ilha, na praça ao lado do Museu Manoel Passos Lyrio, o público participa do workshop de Hip Hop Dance e assiste à apresentação dos alunos do Circuito Cultural de Vitória.

Raphael Morais fará live em comemoração aos 470 anos da capital capixaba Crédito: Reprodução/ Instagram @raphaelmoraisofcl

As celebrações de 470 anos de Vitória encerram com programação virtual. Um dos cartões-postais da capital, a Catedral Metropolitana (Centro), será palco de uma live com Ana Paula Franchini & Banda, a partir das 19 horas. O show terá transmissão ao vivo pelo YouTube

Logo após, o público de casa poderá conferir duas apresentações musicais. Às 21h30, Wanderson Lopez transmite um show do seu Instagram e, às 22h30, Raphael Morais, também no Insta , fecha o dia (ufa!) com muito Pop Rock.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL DOS 470 ANOS DE VITÓRIA

QUINTA-FEIRA (2)

Apresentação de Dança de Alunos da Fafi – Solo e Trio

Na Escadaria São Diogo (Centro), a partir das 15h







DE SEXTA (3) a DOMINGO (5)

Festival da Mariscada, na Ilha das Caieiras

Sexta, de 17h às 22h, e Sábado e Domingo, das 10h30 às 17h

Shows da bateria da Novo Império (sexta, a partir das 17h); banda Movimento (sábado, a partir das 12h); e Edson Mineiro e Goiano (domingo, a partir das 12h)







(sexta, a partir das 17h); (sábado, a partir das 12h); e (domingo, a partir das 12h) SÁBADO (4)

Visitação Infantil guiada ao Museu Capixaba do Negro (Mucane), no Centro da Cidade

A partir das 10h

Agendamento prévio pelo e-mail: [email protected]







SÁBADO (4) E DOMINGO (5)

Mercado do Vinil, na Casa Porto das Artes Plásticas, Centro da Cidade

Das 14h às 19h



Exposição de Artesanato dos alunos do Circuito Cultural de Vitória, no Festival de Frutos do Mar

No Museu Histórico Manuel Passos Lyrio, em Ilha das Caieiras

Das 9h às 17h







QUARTA-FEIRA (8)

Contação de Histórias



No Youtube da Prefeitura de Vitória, a partir das 9h





Abertura da Exposição Fotográfica "Vitoria 470"

Na Casa Porto das Artes Plásticas, no Centro da cidade

A partir das 10 horas. A exposição fica em cartaz até de 30 de setembro





Show com as bandas Brasil Pandeiro e Forrófiá

Em Ilha das Caieiras, a partir das 12h





Workshop de Hip Hop Dance

Em Ilha das Caieiras, na Praça ao lado do Museu Histórico Manuel Passos Lyrio

Das 15h30 às 17h30





Live com Ana Paula Franchini & Banda na Catedral de Vitória

A partir das 19h, no YouTube da Catedral Metropolitana





Pocket Show com Wanderson Lopez (MPB)



A partir das 21h30, no Instagram do artista





Pocket Show Raphael Morais



A partir das 22h30, no Instagram do artista



