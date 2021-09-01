Vitória completa 470 anos com shows e festival gastronômico; veja a programação

"Cidade Sol com o céu sempre azul/ Tu és um sonho de luz norte a sul/ Meu coração te namora e te quer/ Tu és Vitória um sorriso de mulher".... "Vitória Cidade Sol", o hino "emocional" da capital capixaba, escrito por Pedro Caetano, embala perfeitamente as paixões que a cidade desperta em seus moradores e visitantes.
Aliás, nossa querida Vitorinha está completando 470 anos na próxima quarta-feira (8) e, para comemorar os mais de quatro séculos de vida (com "corpinho" de 20), preparou uma vasta programação cultural totalmente gratuita, o que é mais gostoso (confira a programação completa no fim do texto).
As atrações incluem desde apresentações de números de dança a shows e ensaios de teatro a céu aberto, passando por performances on-line, com música e contação de histórias.
"Com o significativo aumento de pessoas imunizadas na capital, que são mais de 484 mil, estamos finalizando uma programação que mesclará o virtual e o presencial, sem perder de vista os cuidados que o momento de pandemia ainda exige”, afirmou Luciano Gagno, secretário municipal de Cultura.
Logo de cara teremos música, dança e (muita) comida. Abrindo a programação está a ação "Presente para a capital Vitória", nesta quinta-feira (2), a partir das 15 horas. A atividade consiste na apresentação de dois números de dança com a participação dos alunos da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi). A intervenção artística acontece na Escadaria São Diogo, no Centro da Cidade.
O tradicional "Festival de Mariscada da Ilha das Caieiras" começa na próxima sexta-feira (3) e vai até domingo (5). "Esse evento possui uma grande relação com a cultura local, atraindo o público de todas as regiões devido à gastronomia, à paisagem e também para aproveitar as atrações musicais", adiantou Gagno. Saiba mais detalhes do festival aqui.
A trilha sonora da festança será diversificada. Começa com a bateria da escola de samba Novo Império, no primeiro dia de evento, sexta-feira (3), a partir das 17 horas, e prossegue com as apresentações das bandas Movimento, sábado (4), às 12 horas, e a dupla Edson Mineiro e Goiano, no domingo (5), às 12 horas.
Claro que os novinhos não foram esquecidos. No sábado (4), os pequenos participarão de uma visitação guiada no Museu Capixaba do Negro (Mucane), especialmente voltada para crianças entre cinco e 11 anos. O agendamento prévio é necessário e pode ser feito por meio do e-mail [email protected].
GRANDE DIA
Para a próxima quarta (8), Vitória programou um cardápio repleto de atividades. A partir das 9 horas, no YouTube da Prefeitura de Vitória, rola a live "Contação de Histórias", dentro do projeto "Viagem pela Literatura", realizado pela Biblioteca Municipal. Jeanine Pacheco, Eliana Zandonade, Marcela Mendonça e Andrea Espíndula homenageiam o aniversário por meio da narração de histórias.
De modo presencial, às 10 horas, acontece a abertura da exposição fotográfica "Vitória 470", na Casa Porto das Artes Plásticas (Centro). Memórias, fotografias e documentos importantes contarão a longa história da cidade. O material pertence ao Arquivo Público Municipal.
O almoço de aniversário dos 470 anos acontece no tradicional bairro Ilha das Caieiras, a partir das 12h, ao som das bandas Brasil Pandeiro e Forrofiá. Das 15h30 às 17h30, também na Ilha, na praça ao lado do Museu Manoel Passos Lyrio, o público participa do workshop de Hip Hop Dance e assiste à apresentação dos alunos do Circuito Cultural de Vitória.
As celebrações de 470 anos de Vitória encerram com programação virtual. Um dos cartões-postais da capital, a Catedral Metropolitana (Centro), será palco de uma live com Ana Paula Franchini & Banda, a partir das 19 horas. O show terá transmissão ao vivo pelo YouTube.
PROGRAMAÇÃO CULTURAL DOS 470 ANOS DE VITÓRIA
- QUINTA-FEIRA (2)
- Apresentação de Dança de Alunos da Fafi – Solo e Trio
- Na Escadaria São Diogo (Centro), a partir das 15h
- DE SEXTA (3) a DOMINGO (5)
- Festival da Mariscada, na Ilha das Caieiras
- Sexta, de 17h às 22h, e Sábado e Domingo, das 10h30 às 17h
- Shows da bateria da Novo Império (sexta, a partir das 17h); banda Movimento (sábado, a partir das 12h); e Edson Mineiro e Goiano (domingo, a partir das 12h)
- SÁBADO (4)
- Visitação Infantil guiada ao Museu Capixaba do Negro (Mucane), no Centro da Cidade
- A partir das 10h
- Agendamento prévio pelo e-mail: [email protected]
- SÁBADO (4) E DOMINGO (5)
- Mercado do Vinil, na Casa Porto das Artes Plásticas, Centro da Cidade
- Das 14h às 19h
- Exposição de Artesanato dos alunos do Circuito Cultural de Vitória, no Festival de Frutos do Mar
- No Museu Histórico Manuel Passos Lyrio, em Ilha das Caieiras
- Das 9h às 17h
- QUARTA-FEIRA (8)
- Contação de Histórias
- No Youtube da Prefeitura de Vitória, a partir das 9h
- Abertura da Exposição Fotográfica "Vitoria 470"
- Na Casa Porto das Artes Plásticas, no Centro da cidade
- A partir das 10 horas. A exposição fica em cartaz até de 30 de setembro
- Show com as bandas Brasil Pandeiro e Forrófiá
- Em Ilha das Caieiras, a partir das 12h
- Workshop de Hip Hop Dance
- Em Ilha das Caieiras, na Praça ao lado do Museu Histórico Manuel Passos Lyrio
- Das 15h30 às 17h30
- Live com Ana Paula Franchini & Banda na Catedral de Vitória
- A partir das 19h, no YouTube da Catedral Metropolitana
- Pocket Show com Wanderson Lopez (MPB)
- A partir das 21h30, no Instagram do artista
- Pocket Show Raphael Morais
- A partir das 22h30, no Instagram do artista
(Com informações da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória)