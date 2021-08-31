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Festival Mariscada terá pratos a R$ 10 e shows na Ilha das Caieiras

O evento, que faz parte das comemorações do aniversário de 470 anos de Vitória, acontecerá entre os dias 3 e 5 de setembro

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 16:48

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

31 ago 2021 às 16:48
Festival Mariscada é atração no feriado na Ilha das Caieiras, em Vitória - Mariscada da Chef Eliana Santos Muniz, do Beco do Siri
A mariscada será vendida em porções a partir de R$ 10 em barracas e restaurantes Crédito: Fernando Madeira
A mariscada, prato típico do Espírito Santo além da torta capixaba e da moqueca, será a estrela de um festival na Ilha das Caieiras para celebrar os 470 anos de Vitória. É o Festival Mariscada, que terá um cardápio recheado de frutos do mar, com opções a partir de R$ 3, aula de culinária e shows musicais gratuitos, de 3 a 5 de setembro. A programação gastronômica será estendida até 8 de setembro, dia do aniversário da Capital.  
Além do prato principal da festa, serão vendidos nas 35 barraquinhas e nos 13 restaurantes das Caieiras clássicos como bobó de camarão, casquinha de siri, moqueca, torta capixaba e até quibe de siri. "Esse quibe já foi sucesso no festival e teremos de novo na barraca da Tatiana e da Eliana, por R$ 5. Em outras barracas vai ter salgado a partir de R$ 3 e mariscada a partir de R$ 10", adianta Eliana Santos, presidente do Instituto Ilha das Caieiras e chef do Beco do Siri.
Festival Mariscada é atração no feriado na Ilha das Caieiras, em Vitória - Mariscada da Chef Eliana Santos Muniz, do Beco do Siri
A chef Eliana Santos servirá mariscada e dará uma aula sobre o prato no sábado (4) Crédito: Fernando Madeira
Em seu restaurante, Eliana serve a mariscada de duas formas: a tradicional, com camarão, ostra, sururu, siri e azeitona, e a gratinada, semelhante à torta capixaba. "Nessa eu acrescento dois ovos, mexo, cubro com coentro e azeite e abafo em fogo bem lento, só pra dar uma gratinada", explica a chef, que vai demonstrar ao vivo como preparar a Mariscada da Paz, em uma aula-show marcada para sábado (4).
Para receber o evento, será instalada uma tenda na praça em frente ao Museu do Pescador, e a estrutura funcionará como praça de alimentação, também nos dias 6, 7 e 8 de setembro, das 10h30 às 17h. Nesse mesmo local haverá shows gratuitos, de sexta a domingo, começando pela abertura oficial no dia 3, com a bateria da escola de samba Novo Império. No dia 4, o som começa na hora do almoço, com a banda Movimento, e no domingo (5), ao meio-dia, sobem ao palco os sertanejos Edson Mineiro e Goiano.

CULTURA LOCAL

“Esse evento é extremamente importante para o fortalecimento da cultura local como um todo. Fizemos questão de criar uma programação musical com atrações exclusivamente da nossa terra”, afirmou Luciano Gagno, secretário municipal de Cultura. Já Luzia Toledo, diretora de turismo da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), ressaltou a importância econômica do festival.
"O Mariscada é o resultado da união de esforços entre a comunidade da Ilha das Caieiras e o poder público. É um verdadeiro incentivo para que pescadores, marisqueiras, desfiadeiras e restaurantes mantenham a tradição gastronômica que a região tem. O evento também movimenta a economia e gera renda para quem vive ali", disse Luzia.
FESTIVAL MARISCADA 2021
  • Quando: de 3 a 5 de setembro, na Ilha das Caieiras, próximo ao Museu do Pescador, em Vitória. Entrada gratuita.
  • Programação cultural:
  • Sexta-feira (3): abertura oficial às 17h, com apresentação da escola de samba Novo Império.
  • Sábado (4): aula-show "Mariscada da Paz", às 12h, com a chef Eliana Santos. Na sequência, show com a banda Movimento (acústico).
  • Domingo (5): show com Edson Mineiro e Goiano, às 12h.
  • Praça de alimentação e restaurantes: de sábado (4) até quarta (8), das 10h30 às 17h.

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