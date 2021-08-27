Para comer e beber: 5 lugares ao ar livre na praia e na montanha

Nestes tempos de pandemia, bares e restaurantes com espaços bem ventilados tornaram-se ainda mais procurados pelos fãs de gastronomia. Com um charme extra e a possibilidade de respirar ar puro em contato com a natureza, estabelecimentos em que grande parte das mesas (ou todas) ficam ao ar livre são mais comuns nas regiões de praia e de montanha do Estado.