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À base de plantas

5 restaurantes e comidinhas veganas para conhecer no ES

O HZ preparou um cardápio 100% vegetal que inclui acarajé, coxinha, brownie, pizza e até churrasco para você provar na Grande Vitória
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 15:57

Se você é adepto de uma alimentação 100% vegetal, já deve ter percebido que os cardápios à base de plantas têm aumentado em quantidade e qualidade no Espírito Santo. Inspirados pelo Dia Mundial do Veganismo, comemorado em 1º de novembro, fizemos uma lista com cinco dicas de onde comer ou encomendar quitutes plant-based, livres de proteína animal. Confira!

O que é plant-based?

A dieta plant-based (que em português significa "à base de plantas") é um conceito alimentar que valoriza o consumo de alimentos de origem vegetal íntegros em abundância, ou seja, que não sejam refinados ou ultraprocessados. E também recomenda excluir o consumo de produtos de origem animal como ovos, laticínios e carnes. Esse estilo de alimentação surgiu de uma preocupação com a saúde e a origem dos alimentos, e assim a comida de "verdade" tornou-se a protagonista das refeições, mas há também um cuidado com a sustentabilidade e o meio ambiente.

Alimentação

Fonte: VivaBem/Uol.

DA HORTA PARA O FORNO

Aberta desde agosto na Praia do Canto, a Casa Aurê é uma cafeteria plant-based com empório e almoço executivo. O ambiente é seguro para celíacos e para alérgicos à proteína do leite de vaca (APLV), e os produtos, além de não conter glúten e leite, são livres de soja. Uma opção doce por lá é o brownie de cacau 70% com banana, morango e espuma de coco (R$ 9), e entre as bebidas com café vale provar a que une redução de mexerica, água tônica e expresso. Os pratos executivos são servidos de segunda a sábado,  das 11h às 14h30. Rua Chapot Presvot, 401, Vitória. FOTO: Gabriela Guerson
Churrascaria plant-based onde os vegetais são assados na parrilha, a Casa Panapaná abre para almoço e jantar. Uma pedida por lá é a Parrillada Vip, composta de palmito, cogumelos, legumes + hambúrguer e linguiça veganos, acompanhados por arroz e fritas (R$ 84). Entre os sanduíches, destaque para o Pulled Jack, com cebola caramelizada, hambúrguer vegetal e carne de jaca com barbecue (R$ 36). Aberto no feriado de Finados (2/11), das 11h30 às 15h e das 18h às 21h30. Rua Constante Sodré, 342, Santa Lúcia, Vitória. (27) 99795-6157. FOTO: Casa Panapaná/Instagram      
Quitutes veganos frescos e congelados, produzidos sob encomenda e de forma artesanal, compõem o cardápio da Karunã Veg. Os itens são sazonais e mudam a cada quinzena, com exceção dos brownies e cookies, que são fixos. De 1º a 12/11 poderão ser pedidos coxinha de jaca (massa de aipim e recheio de carne de jaca com especiarias/R$ 36, dez unidades), bolo no pote com recheio de doce de leite de castanha-de-caju (R$ 16/300g) e geleia agridoce de pimenta (R$ 18/300g). Encomendas até quarta e entregas na sexta, em Vitória. (27) 99943-5852. FOTO: Bárbara de Oliveira  
Com um menu 100% vegetal diferente a cada dia, o restaurante Mãe Divina está funcionamento no momento com delivery e retirada, mas já confirmou a volta do atendimento presencial na segunda quinzena de novembro. Neste feriado de Finados (2), das 11h45 às 14h30, o prato principal terá inspiração baiana: acarajé, vatapá, arroz e caruru. O combo "Fica em Casa", que inclui salada orgânica, caldinho e o prato do dia, custa de R$ 31 a R$ 47, de acordo com o tamanho. Os itens também são vendidos separadamente. Retirada: pedidos a partir das 11h pelo (27) 3062-3366. Delivery: Americanas Delivery, com frete grátis às segundas e quintas. Rua Domingos Leal, 200, Olaria, Vila Velha. FOTO: Mãe Divina/Divulgação 
As pizzas veganas da Vaga Mundo têm massa de fermentação natural, com maturação de 48h, e são produzidas em Manguinhos para entrega aos sábados em Vitória e Serra (taxa: R$ 5). A cada semana é anunciado um novo sabor, e o da vez, para pedidos até quinta-feira (4), combina carne de jaca defumada, cebola roxa, alho-poró, manjericão e queijo fermentado de castanha-de-caju (R$ 30 cada e R$ 7 só o disco de massa). As pizzas são entregues pré-assadas e congeladas. (27) 99796-7983. FOTO: Vaga Mundo/Divulgação

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