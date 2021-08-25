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Comida e cultura

Festival do Caranguejo é atração do feriado no Pontal do Ipiranga

O evento será realizado no balneário linharense entre os dias 4 e 7 de setembro, com live de shows musicais e venda do crustáceo por drive-thru

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 14:03

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

25 ago 2021 às 14:03
Caranguejos do bar e restaurante Caranguejo 3 Irmãos, em Vila Velha
Durante o festival, a porção com quatro caranguejos será vendida por R$ 24  Crédito: Carlos Alberto Silva
Entre os dias 4 e 7 de setembro, o balneário Pontal do Ipiranga, em Linhares, será palco da sétima edição do Festival do Caranguejo, que terá pratos à base do crustáceo e live com atrações culturais. Devido à pandemia, o evento será realizado com limitação de público limitado e no formato drive-thru, no restaurante Rainha do Caranguejo, localizado na Segunda Avenida.
O horário do festival no sábado (4/9), no domingo (5/9) e na segunda-feira (6/9) será das 10h às 22h. Na terça, feriado de 7 de setembro, o evento acontecerá das 10h às 16h, com medidas de prevenção contra a Covid-19 adotadas pelos organizadores.

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Ao longo dos quatro dias de programação, a porção com quatro caranguejos será servida a R$ 24, tendo entre as opções de acompanhamento vinagrete e farofa. Além do crustáceo cozido e temperado, o restaurante Rainha do Caranguejo vai servir pastéis e casquinhas de camarão e de siri e bolinho de peixe.
Já a dúzia do caranguejo vivo será vendida por R$ 25 (12 unidades). Para comprar o crustáceo sem sair do carro, o cliente deverá solicitar o pedido com antecedência pelo telefone (27) 99853-1926.
No primeiro dia de evento, das 15h às 17h, será transmitida uma live com apresentações musicais e exibição do documentário "Caranguejo", que conta a história do Pontal do Ipiranga. As atrações poderão ser acompanhadas ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura de Linhares no Youtube (youtube.com/prefeituralinhares).

TRADIÇÕES CULTURAIS

“O festival tem o objetivo de fortalecer e valorizar a tradição local, preservando a história gastronômica da região e consequentemente divulgando o balneário Pontal do Ipiranga por meio da culinária e das tradições culturais”, destacou Patrícia Gomes Barbosa, uma das organizadoras do evento.
O Festival do Caranguejo contará com o apoio da Prefeitura de Linhares, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. “Vamos apoiar o evento com a proposta de garantir renda aos comerciantes do balneário neste momento de crise financeira provocada pela pandemia. Além disso, o festival será fundamental para fomentar o turismo e a cultura local”, explicou o secretário da pasta, Fabrício Lopes.
7º FESTIVAL DO CARANGUEJO PONTAL DO IPIRANGA
Quando: de 4 a 7 de setembro.
Onde: no restaurante Rainha do Caranguejo (Segunda Avenida), no balneário Pontal do Ipiranga, em Linhares.
Horários: das 10h às 22h (sábado, domingo e segunda) e das 10h às 16h (terça).
Mais informações: (27) 99853-1926.
Com informações da Prefeitura de Linhares.

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