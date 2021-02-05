Topa um caranguejo? Veja 7 dicas de onde comer no Estado

ESCOLHIDOS A DEDO

Há 51 anos, o Copa 70 foi o primeiro bar de Vitória a servir caranguejo. Tradicional reduto do samba e do futebol, já recebeu em suas mesas desde políticos importantes e figuras da alta sociedade até craques dos gramados, como Fontana, Vavá e Roberto Dinamite. Seu fundador, David Carminatti, já falecido, foi um dos criadores do bloco que deu origem à escola de samba Unidos de Jucutuquara. Além de farofa e vinagrete, o caranguejo (R$ 10 a unidade) também pode ser apreciado com molho apimentado de cebola, receita do David. De terça a sexta, das 18h às 22h. Av. Paulino Müller (em frente ao Ceará Bar). (27) 3322-1869. FOTO: Fabio Vicentini

Reaberto em dezembro após uma reforma, o Caranguejo do Assis é uma referência canela-verde na receita do crustáceo. Na casa, fundada há 20 anos por Francisco de Assis Giovanelli, a unidade sai por R$ 8,50 e vai à mesa com farofinha crocante de alho e vinagrete. Uma outra opção é a moqueca de caranguejo, com 5 unidades (R$ 60). Aberto de segunda a sábado, das 11h às 22h; domingo, até as 16h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486. FOTO: Bruno Coelho

Com dois endereços na Grande Vitória, o Ilha do Caranguejo é conhecido não só pela receita da iguaria mas também pela irreverência em suas ações de marketing e nas redes sociais. Outro destaque do restaurante é a área kids. O caranguejo custa R$ 8,50 (com farofa e vinagrete) e a Caranguejada Capixaba também é uma opção (R$ 37, com 4 unidades). Promoção: caranguejo em dobro às terças, exceto no defeso. Delivery: iFood. Abre diariamente a partir das 11h. Vitória: Rua Alcino Pereira Neto, 570. Vila Velha: Rodovia do Sol, 5.000 (Boulevard Shopping Vila Velha). FOTO: Ciro Trigo

O caçula desta lista é o Cia do Caranguejo, que desde 2017 é o ponto de encontro dos fãs da iguaria na região de República e Mata da Praia. Vendido no restaurante a R$ 8,50, com molho vinagrete e farofa de alho, o crustáceo é cozido na água com sal, limão, cebola e coentro. Com esse tempero, o proprietário da casa, João Pedro Lacourt, conquistou o paladar da filha Luisa. "Quando ela era pequena, só comia caranguejo. Não gostava de outra coisa. Então eu caprichava para ela" conta. Promoção: caranguejo em dobro às terças e quintas, a partir das 17h. Delivery: iFood. Possui mesas ao ar livre. Abre de terça a sexta a partir das 17h e sábado, domingo e feriado a partir das 11h. Av. Desembargador Demerval Lyrio, 55, Vitória. FOTO: Divulgação

No térreo do bar e restaurante Enseada de Manguinhos, a estrela das mesas é o caranguejo, que faz parte do cardápio há mais de 30 anos. A unidade custa R$ 9,40 e vem acompanhada por vinagrete e farofinha de alho puxada no caldo de siri. O combo com seis caranguejos (R$ 45) vai à mesa com esses mesmos acompanhamentos. A partir da segunda quinzena de fevereiro, o caranguejo também será servido na filial de Vitória, o Enseada Geraldinho, localizado na Praia do Canto. Delivery: iFood. Possui mesas ao ar livre. Abre de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo até as 16h. Av. Atapoã, 3, Manguinhos, Serra. (27) 3243-1413. FOTO: Divulgação

Wanderley, Charley e Genilson Aminadabi fundaram há 15 anos o Caranguejo 3 Irmãos, em Itapuã. No tradicional bar de Vila Velha, a unidade sai por R$ 8,25, com farofa e vinagrete. Eventualmente, às terças, a casa realiza a clássica promoção de caranguejo em dobro. Abre de segunda a sábado, das 11h às 22h, e domingo até as 16h. Av. Fortaleza, 18. (27) 3020-9920. FOTO: Carlos Alberto Silva