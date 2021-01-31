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Sabor intenso

Que tal um arroz apimentado com linguiça e camarão? Veja receita

O tempero caprichado e a suculência são marcas registradas desse prato, que reúne proteínas do mar e da terra ao estilo surf and turf
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

31 jan 2021 às 07:30

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 07:30

Receita de arroz apimentado com linguiça e camarão
Receita de arroz apimentado com linguiça e camarão Crédito: Josapar/Divulgação
Está sem ideia do que fazer para o almoço? A receita que escolhemos pode ser uma ótima pedida, especialmente se você for um adepto do estilo surf and turf, que reúne no mesmo prato proteínas do mar e da terra. Trata-se de um arroz apimentado, com um tempero super caprichado e uma dupla imbatível: linguiça defumada e camarão. Desejou? Confira a seguir.

ARROZ APIMENTADO COM LINGUIÇA E CAMARÃO

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Execução: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 1 colher (sopa) de azeite
  • 1 cebola roxa pequena picada
  • 1 dente de alho
  • 1/2 pimentão vermelho picado
  • 1 talo de salsão picado
  • 1 lata de tomates pelados
  • 1 xícara (chá) de arroz 
  • 2 1/2 xícaras (chá) de caldo de legumes
  • 1 colher (sopa) de molho inglês
  • 1/2 colher (chá) de molho de pimenta vermelha
  • 200g de linguiça defumada cortada em fatias
  • 200g de camarão médio limpo
  • 1/2 maço de salsinha picada
  • 2 talos de cebolinha picados
  • Tempero creole (misture 1 colher de chá de pimenta-do-reino branca moída, 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino preta moída, 2 colheres de chá de sal, folhas de 1 ramo de manjericão picadas e folhas de 1 ramo de tomilho).
  • MODO DE PREPARO:
  1. Aqueça o azeite em fogo alto e doure a cebola. 
  2. Acrescente o alho, o pimentão, o salsão e os tomates pelados (reserve o suco que ficou na lata). 
  3. Refogue rapidamente, misture o arroz e, então, junte o suco de tomate que sobrou na lata, o caldo de legumes, o molho inglês, o molho de pimenta vermelha e o tempero creole. 
  4. Misture bem e, quando levantar fervura, tampe a panela e deixe cozinhar até que o arroz fique tenro mas levemente resistente à mordida.
  5. Adicione a linguiça e o camarão, misture e deixe cozinhar em panela semitampada até que o arroz esteja macio. 
  6. Retire do fogo, ajuste o tempero e finalize com salsinha e cebolinha.
Receita sugerida pela marca Josapar/Arroz Tio João. Veja mais em leia.ag/receitas.

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