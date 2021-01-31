Que tal um arroz apimentado com linguiça e camarão? Veja receita

Está sem ideia do que fazer para o almoço? A receita que escolhemos pode ser uma ótima pedida, especialmente se você for um adepto do estilo surf and turf, que reúne no mesmo prato proteínas do mar e da terra. Trata-se de um arroz apimentado, com um tempero super caprichado e uma dupla imbatível: linguiça defumada e camarão. Desejou? Confira a seguir.