Gosta de poke? Confira receita e 3 restaurantes onde pedir no ES

Há pouco mais de dois anos, as tigelas de poke começaram a surgir com frequência nos cardápios capixabas. Hoje consolidada por aqui, a especialidade havaiana reina colorida e refrescante em restaurantes especializados, e três deles você confere na seleção do Divirta-se. Mas se ainda não conhece os pokes e quer saber mais sobre a origem e os ingredientes clássicos, dê uma olhada nestes stories:

Anima de fazer poke em casa? No final desta matéria, a colunista do Divirta-se e chef Bia Brunow ensina a preparar uma combinação deliciosa, que remete à receita tradicional do Havaí. Aproveite e bom apetite!

DICAS DE ONDE COMER POKE NA GRANDE VITÓRIA

RECEITA DE POKE, por Bia Brunow

DICAS DE PREPARO: Use peixes sempre frescos. Se não tiver os tradicionais salmão e atum, você pode tentar a receita com um peixe de carne branca, frutos do mar cozidos (com camarão fica uma delícia) ou até substituir a proteína animal por cogumelos salteados, tofu ou legumes. Tente montar cumbucas com quantidades iguais de arroz, peixe e acompanhamentos.

Corte os legumes em lâminas finas e o peixe em cubos precisos. Nesse prato o corte é tudo!

Não exagere nos molhos. O excesso de condimentos pode acabar com o fresco e a leveza do prato.

Frutas funcionam muito bem no poke: tente manga verde cortada em tiras finas ou avocado.

Coma na hora. O poke é um prato para se comer fresco!



INGREDIENTES:

100g de atum fresco cortado em cubos



100g de salmão fresco cortado em cubos



1 pepino japonês em fatias bem finas



½ cebola roxa em fatias bem finas



2 rabanetes cortados em rodelas bem finas



1 xícara de vinagre de arroz



4 colheres de açúcar



½ xícara de saquê de cozinha (mirin)



1 xícara de arroz japonês



½ xícara de shoyu de boa qualidade



Gengibre em conserva



Gergelim preto e branco tostado



Cebolinha verde cortada fina



¼ repolho roxo cortado fino



Folhas de alga nori



Gotas de óleo de gergelim torrado



Receita contém arroz japonês, cubos de peixe marinados e conserva de legumes Crédito: Bia Brunow

MODO DE PREPARO:

Conserva de legumes - leve ao fogo o vinagre, o açúcar e o saquê de cozinha. Quando levantar fervura, desligue. Em uma vasilha, acrescente a cebola, o pepino e o rabanete cortados. Despeje o molho e reserve. O resultado vai ser uma conserva agridoce parecida com sunomono.

Arroz - o mais importante é lavar até que a água saia transparente. Depois desse processo, seque os grãos com uma peneira e acrescente água fria um dedo acima do arroz. Cozinhe em fogo médio até evaporar a água. Desligue o fogo e tampe. O arroz deve ficar al dente e não muito grudento.