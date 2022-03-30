Confusão em posto de gasolina vira caso de polícia em Cachoeiro

Assista: Uma confusão envolvendo um policial militar e um frentista em um posto de gasolina chamou a atenção de clientes na manhã desta quarta-feira (30), em Cachoeiro de Itapemirim , Região Sul do Espírito Santo . Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que o funcionário teve o uniforme rasgado, foi imobilizado no chão e algemado durante a ação do policial.

Tanto as versões da Polícia Militar quanto a de testemunhas apontam que a discussão teria começado porque no local existe uma estrutura de ferro cercando a direção que os veículos devem seguir para o abastecimento. O policial teria comentado que aquilo parecia um curral e o frentista, segundo a PM, se sentiu ofendido e teria respondido: "Só se fosse sua mãe que estivesse aqui".

O funcionário acabou detido pelo policial e levado a uma delegacia. A Polícia Civil informou que o trabalhador assinou um termo circunstanciado (TC) por desacato, e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo. "O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim".

VÍDEOS DE MONITORAMENTO

Câmeras de monitoramento do posto flagraram toda a confusão. As imagens mostram dois ângulos das mesmas cenas. Em determinado momento, o policial chega a retirar a arma da farda, mas, em seguida, guarda. Assista:

A VERSÃO DA POLÍCIA MILITAR

De acordo com a corporação, dois policiais militares (um sargento e um tenente) pararam em uma fila do para abastecer o veículo, quando viram que somente uma bomba estava funcionando e a outra, desativada. Em seguida, o sargento saiu do carro e perguntou ao frentista o que teria acontecido, mas teria sido tratado com rispidez pelo funcionário. “O militar, então, respondeu ao homem que não havia necessidade de ser mal-educado e retornou ao carro para aguardar a sua vez”, informou a PM.

Ao conversar com o tenente sobre o local, o sargento comentou que o ambiente era semelhante a uma área de curral. “Porém, o frentista teria ouvido e se sentido ofendido, respondendo ao militar ‘só se fosse sua mãe que estivesse aqui’. Diante da situação, o sargento saiu à procura da gerência do estabelecimento para registrar oficialmente uma reclamação”, explicou a polícia.

Ainda conforme a PM, o tenente teria permanecido no local e falado ao frentista que, enquanto consumidor, se sentiu ofendido com o tratamento, e que o funcionário deveria tratar o cliente com mais profissionalismo e respeito. “O homem não gostou também e passou a direcionar as ofensas ao tenente”, disse a corporação, em nota.

Em meio à discussão, a polícia contou que o militar avisou ao funcionário que, por ainda estar fardado e de serviço, as agressões verbais poderiam ser registradas como desacato, no entanto, as ofensas teriam continuado. “Momento em que o sargento retornou ao local e foi necessário o uso de força progressiva para imobilizar o homem e conduzi-lo à delegacia”, garantiu a PM.

O QUE DIZEM TESTEMUNHAS

Um colega de trabalho do frentista detido contou que, já na fila para abastecer o carro, o policial entrou no local reclamando. “O cliente já chegou criando atrito. Foi quando ele usou a frase 'essa entrada está parecendo um curral' que ele e o funcionário do posto de desentenderam, trocando ofensas”, explicou.

Ainda de acordo com testemunhas, eram dois militares, mas somente um estava fardado. No momento da imobilização, o policial que estava com a farda começou com o ato e o de camisa preta ajudou logo depois. “Os rapazes que trabalham aqui tentaram ajudar, clientes pediram para parar, mas ele continuou, machucou e rasgou o uniforme”, contaram à reportagem.

O QUE DIZ O POSTO

Acionado pela reportagem, o posto não quis se manifestar durante a apuração dos fatos . Veja na íntegra:

"A empresa não se manifestará a respeito do ocorrido, pois os fatos estão sendo apurados. De qualquer forma, a empresa dará todo apoio necessário para o colaborador, pois se trata se uma pessoa íntegra e de conduta honrada".

TESTEMUNHAS RELATAM ABUSO POLICIAL

Para algumas testemunhas, houve abuso do policial durante a confusão, inclusive por ter sacado a arma. "Todo mundo está muito apreensivo", disse uma delas. A reportagem também tentou localizar o frentista, mas, segundo colegas, ele havia sido liberado para realizar exames de corpo e delito.

Acionada pela reportagem, a assessoria do 9º Batalhão da Polícia Militar informou que, inicialmente, não foi observada nenhuma irregularidade na ação policial. “Não houve lesões ao conduzido e a questão a respeito do abuso de autoridade precisa de uma representação. Ou seja, alguém precisa descrever qual foi o comportamento que, em tese, configurou abuso de autoridade e por parte de quem”.