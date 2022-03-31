Meninas de 12 e 15 anos usam submetralhadora para assaltar pizzaria em Vila Velha

Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Duas adolescentes, uma de 12 e outra de 15 anos, foram apreendidas depois de assaltarem clientes e funcionários de uma pizzaria, na noite desta quarta-feira, no bairro Aribiri, em Vila Velha

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar , uma das vítimas contou que as adolescentes anunciaram o assalto usando uma submetralhadora e começaram a recolher os pertences de quem estava no estabelecimento, enquanto um terceiro criminoso, com uma arma de fabricação caseira, dava cobertura do outro lado da rua.

Uma das vítimas reagiu e conseguiu deter as meninas. O homem fugiu. Dentro da bolsa da adolescente de 15 anos foram encontrados três celulares, 154 pedras de crack e 25 pinos de cocaína.

Aos policiais militares, as duas menores disseram que foram chamadas para assaltar o estabelecimento por dois homens que conheceram nesta quarta e seguiram com eles até o estabelecimento em um carro. Quando chegaram perto, um deles disse que daria cobertura e o outro ficou no carro esperando.

As duas adolescentes foram encaminhadas à Delegacia Regional, onde foram autuadas em flagrante por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e roubo majorado. As duas foram encaminhadas ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase), em Vitória.