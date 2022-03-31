Espírito Santo vai ganhar uma Delegacia Especializada em Crimes Rurais. A unidade da Polícia Civil contará com núcleos de investigação em todas as regiões do Estado.

A criação da delegacia faz parte do Plano Estadual de Segurança Rural do Espírito Santo, lançado nesta nesta quinta-feira (31) pelo governo do Estado e que traça uma série de ações com objetivo de aumentar a proteção à população do campo.

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. ES terá delegacia de crimes rurais e vai ampliar policiamento no campo

“Muitos dos crimes que acontecem no campo são praticados por organizações criminosas. São poucos os casos que podem ser considerados isolados. Então colocamos um delegado em tempo integral com uma equipe de policiais em busca de informações e trocando informações com as delegacias da região. Assim, a gente reduz a impunidade e por consequência reduz a criminalidade na zona rural”, afirmou o governador Renato Casagrande

O plano contará com quatro eixos principais, nos quais estão apontadas todas as ações a serem adotadas. O primeiro deles, de infraestrutura, é composto pelos projetos destinados a oferecer as melhores condições de execução dos trabalhos pelos órgãos de Segurança Pública nas áreas rurais do Estado, como construção e reforma de unidades, aquisição de viaturas, rádios comunicadores e outros equipamentos.

O segundo eixo, de inteligência, compreende atividades específicas de investigação, bem como ações integradas com outros órgãos como Sefaz, Vigilância Sanitária e Idaf. Na parte do eixo de atividades operacionais podem ser destacadas a Patrulha Rural, a Operação Colheita e a Operação Verão.

No quarto e último eixo, de gestão inovadora, está inclusa a criação da Delegacia Especializada em Crimes Rurais, com os núcleos de investigação de crimes rurais; o Cerco Inteligente; o Teleflagrante; computação embarcada nas viaturas; modernização de radiocomunicação (troncalização); e aprimoramento da análise criminal e estatística de crimes ocorridos em áreas rurais.

Casagrande destacou a realização da Operação Colheita como um exemplo positivo na área e que integra o plano. “A operação é uma ação tranquilizadora na área rural. Somente no ano passado, foram mais de 20 mil visitas tranquilizadoras nos seis meses da Operação Colheita em 43 municípios”.

Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, os pontos do plano foram discutidos com a Federação de Agricultura do Espírito Santo (Faes) e outros grupos ligados aos produtores rurais, inclusive a criação da delegacia.

"Eles nos trouxeram uma demanda específica dos moradores do interior, que, muitas vezes, não tínhamos conhecimento. Conseguimos chegar a esse plano que vem para dar um foco estratégico à Segurança Pública Rural. Esperamos alcançar com essa entrega a redução da criminalidade nessas regiões", disse Ramalho.