Adolescente denuncia estupro em banheiro de terminal na Serra

Vítima tem apenas 17 anos e estava indo para o estágio quando o sofreu o estupro Crédito: Vitor Jubini

Sob ameaças de morte, uma adolescente de 17 anos teria sido estuprada no banheiro do Terminal de Laranjeiras, na Serra . Segundo denúncia feita à Polícia Civil , o criminoso teria rendido a vítima com uma faca, nesta quarta-feira (30), obrigando a jovem a fazer sexo oral e passando a mão nas partes íntimas dela.

A mãe da menina, que não será identificada para preservar a vítima, contou que o suspeito chegou a rasgar a roupa da estudante ao praticar o crime. "Quando ela entrou no banheiro, ele não estava lá, mas ao sair do 'box', o cara pegou ela pelo pescoço e falou para não gritar, senão mataria ela", revelou.

Camiseta que a adolescente usava no momento do crime ficou completamente rasgada Crédito: Vitor Jubini

O estupro teria acontecido no início da tarde, por volta das 13h30. "Ela estava indo para o estágio. Depois que ele saiu do banheiro, ela pegou a blusa de frio que tinha na mochila, se vestiu, esperou um pouco por medo e saiu. Bastante abalada, ela desabafou com uma amiga no local de trabalho", contou.

Atuando como babá, a mãe da jovem ficou sabendo sobre o ocorrido por telefone. "A pedagoga me ligou e disse, mais ou menos, o que havia acontecido. Saí correndo do serviço. Quando cheguei lá, minha filha estava chorando muito. De lá, fomos direto para a delegacia, fazer o boletim de ocorrência."

Apesar de não ter havido penetração, o crime pode ser considerado estupro devido à grave ameaça, cujo objetivo era forçar a vítima a praticar os atos sexuais — conforme previsto no Artigo 213 do Código Penal Brasileiro . Neste caso, pela idade da adolescente, a pena prevista varia de oito a doze anos de prisão.

Conforme o relato da menina à família, o suspeito era magro, moreno e aparentava ter cerca de 20 anos e 1,70 metro de altura. "Minha filha também contou que ele tinha parte do cabelo pintado de loiro platinado, formando uma espécie de quadriculado", detalhou.

"Ela está bem abalada, precisou tomar remédio para dormir e não conseguiu sair de casa, com medo de encontrar o abusador. Eu, como mãe, estou com o coração em frangalhos" X. - Mãe da vítima, trabalha como babá

Nesta quinta-feira (31), a mãe da adolescente esteve no Terminal de Laranjeiras na tentativa de ter acesso às imagens das câmeras de segurança. "Queremos que ele esteja atrás das grades e pague por isso. Ninguém merece passar pelo que a minha filha passou, porque é muito triste", desabafou.

OUTRO CASO SEMELHANTE EM VILA VELHA

No final da tarde de quarta-feira (30), enquanto registravam o crime na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), em Vitória , as duas — mãe e filha — teriam sido informadas que uma denúncia anterior tratava de um episódio semelhante, mas ocorrido no Terminal de Vila Velha.

Em nota, a Polícia Civil informou que ambos casos seguem sob investigação da DPCA. "Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados por enquanto." Quem tiver informações a respeito deve fazer o registro pelo Disque-Denúncia (181) . O anonimato é garantido.

O QUE DIZ A CETURB

Responsável pela administração dos terminais do Sistema Transcol , a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo ( Ceturb ) confirmou que a mãe entrou em contato e afirmou que se "sensibiliza com a dor da família e que se dispõe a colaborar no que for cabível".

"Quando situações como essa são identificadas pelos fiscais, o vigilante patrimonial é acionado para conter o suspeito e acionar a polícia. A Ceturb ressalta que colabora com as investigações, disponibilizando acesso às imagens de monitoramento dos terminais à polícia, quando solicitadas", esclareceu.