Como funciona o sistema que alerta mulheres da aproximação do agressor no ES

Após decisão da Justiça, o homem agressor usará uma tornozeleira eletrônica conectada a um celular, que será entregue à vítima. Caso ele se aproxime mais do que o autorizado na medida protetiva, a tornozeleira emitirá alertas informando que ele está em uma zona proibida. Se ainda assim o homem não recuar, a polícia será acionada a partir de uma sala de monitoramento. Paralelamente, o smartphone que está com a vítima emitirá um alarme e mostrará a localização do agressor. Assim, a mulher poderá se abrigar em um lugar seguro até que a chegada da polícia.

