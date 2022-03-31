Polícia recupera 66 cabeças de gado no ES furtadas em Minas

O dono de uma propriedade rural em Ponte do Itabapoana, distrito de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, foi preso nesta quarta-feira (30) por receptação de 66 cabeças de gado. Os animais, segundo a Polícia Civil, foram furtados na cidade de Três Pontas, em Minas Gerais.
De acordo com a Polícia Civil, o homem - que não teve o nome divulgado - foi preso em flagrante pelo crime e conduzido para a delegacia regional, em Cachoeiro de Itapemirim. Foram recuperadas na propriedade 66 cabeças de gado, com valor estimado em R$ 350 mil. O gado, segundo a polícia, será devolvido ao legítimo proprietário em Minas Gerais.
Em entrevista a repórter da TV Gazeta Sul, Bruna Hemerly, o delegado de Mimoso do Sul, Rômulo Carvalho Neto, disse que a investigação é feita em conjunto com a Polícia Civil de Minas Gerais para saber se o dono da propriedade é envolvido também no furto dos bois.
A ação contou com apoio das delegacias de Atílio Vivacqua, Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) e Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim.