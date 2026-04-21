Homem se agarra a viatura da PM por 800 metros e é preso em Vila Velha

Um homem de 31 anos foi preso após subir em uma viatura da Polícia Militar (PM) e tentar danificar o veículo, na madrugada desta terça-feira (21), em Vila Velha. Leonardo Braun havia deixado o sistema prisional no último dia 1º de abril.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento na região de Jaburuna quando encontrou o suspeito no meio da rua, visivelmente alterado e se colocando na frente dos carros.
Ao perceber a aproximação da viatura, o homem pulou sobre o veículo e se agarrou ao teto. Ele permaneceu sobre o carro por 800 metros, até o Centro de Vila Velha. Durante o trajeto, segundo a PM, desferiu socos contra o vidro e tentou danificar a viatura com um objeto cortante. O suspeito conseguiu quebrar a antena e o giroflex.
Para conter o homem, foi necessário o uso de arma de choque e disparos de bala de borracha. Ele foi encaminhado a um hospital e, durante o trajeto, continuou a ofender os policiais. Na unidade de saúde, também tentou agredir a equipe médica. Ainda segundo a PM, o suspeito confessou ter feito uso de drogas. Leonardo foi autuado por desacato, dano qualificado ao patrimônio público, ameaça, resistência e desobediência.
*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta