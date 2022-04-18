Após discussão, mulher é morta por espancamento em Jaguaré

Dara Leonel foi encontrada com ferimentos por todo o corpo. O companheiro dela é suspeito pelo crime Crédito: Divulgação/Redes Sociais

Uma mulher de 22 anos foi morta por espancamento no último domingo (17) em Jaguaré , no Norte do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar , há a suspeita de ser um caso de feminicídio. A vítima, Dara Leonel de Souza, tinha ferimentos por todo o corpo. Ela foi socorrida e levada para uma unidade de saúde no município, mas não resistiu.

Duas testemunhas relataram para a PM, na unidade de saúde, que a vítima e o companheiro dela, de 29 anos, estavam em uma festa e teriam entrado em uma discussão durante o evento. Dara foi para casa a pé e o homem, suspeito, deixou o local, em seguida, em uma motocicleta.

Preocupadas com a integridade física da mulher, as testemunhas disseram para os policiais que foram até a casa do casal e lá encontraram a vítima desacordada próxima ao suspeito, que permanecia na residência. Elas prestaram socorro, no momento em que o homem fugiu. As testemunhas levaram Dara para a unidade de saúde.

A PM encontrou a casa toda revirada, com sinais de que havia ocorrido uma luta corporal. Dara Leonel seria transferida para um hospital de São Mateus, também no Norte do ES, mas não suportou os ferimentos e faleceu.

A Gazeta procurou a O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, que registrou a morte por espancamento. A reportagem deprocurou a Polícia Civil para obter informações sobre as investigações do caso, mas ainda não teve respostas. Elas serão acrescentadas ao texto quando forem obtidas.

Correção Inicialmente foi informado que o suspeito era marido da vítima. Eles, entretanto, não são casados. O texto foi corrigido.