Adolescente de 16 anos é baleado na cabeça em Vila Velha

Jovem foi morto em uma esquina do bairro Santa Rita, perto de uma ponte que faz ligação com Primeiro de Maio. Um portão ficou com marca de tiro

Sem gravar entrevistas, parentes dele disseram à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que o adolescente tinha acabado de sair de casa para passear de bicicleta e que têm certeza de que ele foi morto por engano. Segundo moradores do bairro, foram disparados cerca de 15 tiros.