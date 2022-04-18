Um adolescente de 16 anos foi baleado na cabeça durante a noite desse domingo de Páscoa (17). O crime aconteceu no bairro Santa Rita, em Vila Velha. Segundo o relato de familiares à TV Gazeta, o jovem segue internado em estado grave no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que dois suspeitos passaram de motocicleta, por volta das 22h, e um deles atirou na direção das pessoas que estavam na rua. Baleado, o jovem chegou a ser socorrido inicialmente para um hospital particular do município.
Sem gravar entrevistas, parentes dele disseram à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que o adolescente tinha acabado de sair de casa para passear de bicicleta e que têm certeza de que ele foi morto por engano. Segundo moradores do bairro, foram disparados cerca de 15 tiros.
Também conforme relatado à equipe, a vítima trabalhava entregando marmitas e não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Policiais também confirmaram que o jovem não tinha ficha criminal.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até a manhã desta segunda-feira (18), nenhum suspeito foi detido e outros detalhes da investigação não podiam ser divulgados.
Adolescente de 16 anos é baleado na cabeça em Vila Velha