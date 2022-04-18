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Estado é grave

Adolescente de 16 anos é baleado na cabeça em Vila Velha

Jovem segue internado em um hospital em Vitória; parentes garantem que ele não tem envolvimento com o tráfico de drogas
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

18 abr 2022 às 12:16

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 12:16

Jovem foi morto em uma esquina do bairro Santa Rita, perto de uma ponte que faz ligação com Primeiro de Maio
Jovem foi morto em uma esquina do bairro Santa Rita, perto de uma ponte que faz ligação com Primeiro de Maio. Um portão ficou com marca de tiro Crédito: Reprodução
Um adolescente de 16 anos foi baleado na cabeça durante a noite desse domingo de Páscoa (17). O crime aconteceu no bairro Santa Rita, em Vila Velha. Segundo o relato de familiares à TV Gazeta, o jovem segue internado em estado grave no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que dois suspeitos passaram de motocicleta, por volta das 22h, e um deles atirou na direção das pessoas que estavam na rua. Baleado, o jovem chegou a ser socorrido inicialmente para um hospital particular do município.
Sem gravar entrevistas, parentes dele disseram à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que o adolescente tinha acabado de sair de casa para passear de bicicleta e que têm certeza de que ele foi morto por engano. Segundo moradores do bairro, foram disparados cerca de 15 tiros. 
Também conforme relatado à equipe, a vítima trabalhava entregando marmitas e não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Policiais também confirmaram que o jovem não tinha ficha criminal.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até a manhã desta segunda-feira (18), nenhum suspeito foi detido e outros detalhes da investigação não podiam ser divulgados.
Adolescente de 16 anos é baleado na cabeça em Vila Velha

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