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Violência doméstica

Policial militar é preso na Serra após agredir a mulher de 62 anos

PM reformado passou a manhã de domingo (17)  prestando depoimento na Delegacia da Mulher e foi autuado por lesão corporal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2022 às 18:35

Publicado em 17 de Abril de 2022 às 18:35

Sargento reformado da PM no ES foi preso por suspeita de ter agredido a mulher dele, de 62 anos
Sargento reformado da PM no ES foi preso por suspeita de ter agredido a mulher dele, de 62 anos Crédito: Ronaldo Rodrigues/TV Gazeta/Reprodução
Um policial militar reformado acabou preso, na Serra, por agredir a mulher dele de 62 anos, segundo a PM. Emanoel Nascimento, de 55 anos, não quis conversar com a imprensa e tentou esconder o rosto. Ele foi autuado pelo crime de lesão corporal, após passar a manhã de domingo (17) prestando depoimento na Delegacia da Mulher.
O caso aconteceu na madrugada do domingo. Policiais foram acionados para atender uma ocorrência em Serra Dourada 3. Quando chegaram ao local, constataram que o suspeito de agredir a esposa era um sargento reformado da PM. Os militares então pediram suporte do BME e acionaram também uma ambulância do Samu.

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Aos militares, a vítima contou que Emanuel teria batido nela e deixado marcas no rosto. A mulher também foi levada para a delegacia. Em seguida, encaminhada para o DML para fazer exame de corpo de delito e depois liberada.
Por ser militar, Emanuel foi conduzido para o presídio do Quartel da Polícia em Maruípe, onde segue preso. Ele ainda vai passar por audiência de custódia.
Com informações de Carol Monteiro, da TV Gazeta.

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