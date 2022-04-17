Policial militar é preso na Serra após agredir a mulher de 62 anos

Sargento reformado da PM no ES foi preso por suspeita de ter agredido a mulher dele, de 62 anos Crédito: Ronaldo Rodrigues/TV Gazeta/Reprodução

Um policial militar reformado acabou preso, na Serra, por agredir a mulher dele de 62 anos, segundo a PM . Emanoel Nascimento, de 55 anos, não quis conversar com a imprensa e tentou esconder o rosto. Ele foi autuado pelo crime de lesão corporal, após passar a manhã de domingo (17) prestando depoimento na Delegacia da Mulher.

O caso aconteceu na madrugada do domingo. Policiais foram acionados para atender uma ocorrência em Serra Dourada 3. Quando chegaram ao local, constataram que o suspeito de agredir a esposa era um sargento reformado da PM. Os militares então pediram suporte do BME e acionaram também uma ambulância do Samu.

Aos militares, a vítima contou que Emanuel teria batido nela e deixado marcas no rosto. A mulher também foi levada para a delegacia. Em seguida, encaminhada para o DML para fazer exame de corpo de delito e depois liberada.

Por ser militar, Emanuel foi conduzido para o presídio do Quartel da Polícia em Maruípe, onde segue preso. Ele ainda vai passar por audiência de custódia.