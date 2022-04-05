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Qualificação

EDP abre 32 vagas em cursos para mulheres se tornarem eletricistas

Interessadas podem se inscrever até 18 de abril, na escola da companhia; aulas serão realizadas de 25 de maio a 10 de setembro, no Senai da Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2022 às 15:08

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 15:08

EDP, distribuidora de energia do Espírito Santo, está com novas turmas abertas para o curso gratuito de eletricista voltado exclusivamente para mulheres. São 32 vagas para moradoras da Serra. As interessadas podem se inscrever até 18 de abril, no site da escola. 
A iniciativa visa ampliar a diversidade e promover a equidade de gênero na companhia. As candidatas precisam ter mais de 18 anos, Ensino Fundamental completo e disponibilidade de horário integral (das 8h às 17h).
EDP abre novas turmas para mulheres se tornarem eletricistas
EDP vai formar mulheres para atuarem como eletricistas Crédito: Divulgação / EDP
As aulas serão realizadas de 25 de maio a 10 de setembro, no Senai da Serra. A Escola de Eletricistas proporciona formação profissional completa e possibilidade de contratação ao término do curso. As alunas receberão materiais didáticos, uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), além de bolsa-auxílio e almoço no local.
A carga horária do curso é de aproximadamente 500 horas, com a duração de cerca de três meses. Após a finalização do curso, as estudantes recebem certificado do Senai e permanecem no banco de talentos da EDP e de empresas parceiras, podendo participar de processos seletivos para vagas efetivas.
A Escola de Eletricistas para Mulheres foi lançada pela EDP em 2018. Com a formação, o número de mulheres na função já cresceu seis vezes dentro da empresa.

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