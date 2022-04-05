EDP abre 32 vagas em cursos para mulheres se tornarem eletricistas

A iniciativa visa ampliar a diversidade e promover a equidade de gênero na companhia. As candidatas precisam ter mais de 18 anos, Ensino Fundamental completo e disponibilidade de horário integral (das 8h às 17h).

EDP vai formar mulheres para atuarem como eletricistas Crédito: Divulgação / EDP

As aulas serão realizadas de 25 de maio a 10 de setembro, no Senai da Serra. A Escola de Eletricistas proporciona formação profissional completa e possibilidade de contratação ao término do curso. As alunas receberão materiais didáticos, uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), além de bolsa-auxílio e almoço no local.

A carga horária do curso é de aproximadamente 500 horas, com a duração de cerca de três meses. Após a finalização do curso, as estudantes recebem certificado do Senai e permanecem no banco de talentos da EDP e de empresas parceiras, podendo participar de processos seletivos para vagas efetivas.