As mulheres que querem aprender uma profissão para trabalhar com carteira assinada ou por conta própria já podem se inscrever em uma das 320 vagas oferecidas pelo Programa Qualificar ES Mulher. Os cursos presenciais de qualificação profissional são oferecidos pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento do Espírito Santo (Sectides), em parceria com o Programa Agenda Mulher, coordenado pela Vice-Governadoria do Estado.

As aulas são de graça. Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completados na data da matrícula, morar no município onde o curso será realizado e ser alfabetizada, ou seja, saber ler e escrever, além de ser do sexo feminino. Os treinamentos da área de saúde exigem que a participante tenha idade mínima de 18 anos.

Aula de costura oferecida pelo programa Qualificar ES Crédito: Freepik

As interessadas podem se inscrever até 25 de abril de 2022, no site do programa . São permitidas duas inscrições por CPF em dois cursos distintos e em turnos diferentes.

Your browser does not support the audio element. Governo do ES abre 320 vagas em cursos exclusivos para mulheres

A classificação é realizada de acordo com a ordem de inscrição até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno. O resultado será divulgado no dia 5 de maio. As aulas começam em 7 de junho e serão presenciais.

No encerramento das atividades, as pessoas que concluírem cursos práticos dos eixos de Gastronomia, Beleza, Costura e Decoração de Festas recebem ainda um kit empreendedor com produtos para subsidiar a abertura de novos negócios pelas alunas na área de formação, visando a fomentar o empreendedorismo.

Além das vagas exclusivas para mulheres, também estão abertas 1.440 são para ampla concorrência. De acordo com a Sectides, são 19 novos municípios capixabas contemplados. Com isso, o programa passa a atender, na modalidade presencial, um total de 60 cidades.

VAGAS DOS CURSOS QUALIFICAR ES MULHER

ALEGRE

POLO 1: Igreja Católica Nossa Senhora da Penha de Alegre

Endereço: Rua Padre José Belotti, 47, Centro, Alegre.

Bolos e Suas Variações (30)

BAIXO GUANDU

POLO 1: Auditório da Prefeitura de Baixo Guandu

Endereço; Rua Fritz Von Lutzow, 217, Baixo Guandu.

Recepcionista (30)

BOA ESPERANÇA

POLO 1: CRAS de Boa Esperança

Endereço: Avenida São Paulo, 465, Nova Cidade, Boa Esperança.

Confeitaria (25)

BOM JESUS DO NORTE

POLO 1: CRAS de Bom Jesus do Norte

Endereço: Avenida Lucio Fraga, s/n, Vista Alegre, Bom Jesus do Norte.

Costura (25)

ITAPEMIRIM

POLO 1: Associação de Pescadores e Armadores da Pesca do Distrito de Itaipava

Endereço: Rua Nelcy Rocha Raposo, 365, Itapemirim.

Maquiagem (25)

IÚNA

POLO 1: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

Endereço: Avenida Deputado João Rios, 221, Quilombo, Iúna.

Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas (40)

MUNIZ FREIRE

POLO 1: CRAS de Muniz Freire

Endereço: Rua Francisco Antonio Lucio, s/n, Santa Terezinha, Muniz Freire.

Bolos e Suas Variações (30)

PEDRO CANÁRIO

POLO 1: EMEF Prof. Guedes Alcoforado

Endereço: Rua Mário Velho Silvares, 2/86, Centro, Pedro Canário.

Auxiliar de Estoque e Armazenamento (30)

PONTO BELO

POLO 1: Quiosque da Praça Castanheiras

Endereço: Praça das Castanheiras, Ponto Belo.

Preparação de Salgados (30)

SANTA LEOPOLDINA

POLO 1: CRAS de Santa Leopoldina

Endereço: Rua Cabo Milton, 111, Centro, Santa Leopoldina.

Costura (30)