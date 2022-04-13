As mulheres que querem aprender uma profissão para trabalhar com carteira assinada ou por conta própria já podem se inscrever em uma das 320 vagas oferecidas pelo Programa Qualificar ES Mulher. Os cursos presenciais de qualificação profissional são oferecidos pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento do Espírito Santo (Sectides), em parceria com o Programa Agenda Mulher, coordenado pela Vice-Governadoria do Estado.
As aulas são de graça. Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completados na data da matrícula, morar no município onde o curso será realizado e ser alfabetizada, ou seja, saber ler e escrever, além de ser do sexo feminino. Os treinamentos da área de saúde exigem que a participante tenha idade mínima de 18 anos.
As interessadas podem se inscrever até 25 de abril de 2022, no site do programa. São permitidas duas inscrições por CPF em dois cursos distintos e em turnos diferentes.
Governo do ES abre 320 vagas em cursos exclusivos para mulheres
A classificação é realizada de acordo com a ordem de inscrição até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno. O resultado será divulgado no dia 5 de maio. As aulas começam em 7 de junho e serão presenciais.
No encerramento das atividades, as pessoas que concluírem cursos práticos dos eixos de Gastronomia, Beleza, Costura e Decoração de Festas recebem ainda um kit empreendedor com produtos para subsidiar a abertura de novos negócios pelas alunas na área de formação, visando a fomentar o empreendedorismo.
Além das vagas exclusivas para mulheres, também estão abertas 1.440 são para ampla concorrência. De acordo com a Sectides, são 19 novos municípios capixabas contemplados. Com isso, o programa passa a atender, na modalidade presencial, um total de 60 cidades.
VAGAS DOS CURSOS QUALIFICAR ES MULHER
- ALEGRE
- POLO 1: Igreja Católica Nossa Senhora da Penha de Alegre
- Endereço: Rua Padre José Belotti, 47, Centro, Alegre.
- Bolos e Suas Variações (30)
- BAIXO GUANDU
- POLO 1: Auditório da Prefeitura de Baixo Guandu
- Endereço; Rua Fritz Von Lutzow, 217, Baixo Guandu.
- Recepcionista (30)
- BOA ESPERANÇA
- POLO 1: CRAS de Boa Esperança
- Endereço: Avenida São Paulo, 465, Nova Cidade, Boa Esperança.
- Confeitaria (25)
- BOM JESUS DO NORTE
- POLO 1: CRAS de Bom Jesus do Norte
- Endereço: Avenida Lucio Fraga, s/n, Vista Alegre, Bom Jesus do Norte.
- Costura (25)
- ITAPEMIRIM
- POLO 1: Associação de Pescadores e Armadores da Pesca do Distrito de Itaipava
- Endereço: Rua Nelcy Rocha Raposo, 365, Itapemirim.
- Maquiagem (25)
- IÚNA
- POLO 1: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
- Endereço: Avenida Deputado João Rios, 221, Quilombo, Iúna.
- Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas (40)
- MUNIZ FREIRE
- POLO 1: CRAS de Muniz Freire
- Endereço: Rua Francisco Antonio Lucio, s/n, Santa Terezinha, Muniz Freire.
- Bolos e Suas Variações (30)
- PEDRO CANÁRIO
- POLO 1: EMEF Prof. Guedes Alcoforado
- Endereço: Rua Mário Velho Silvares, 2/86, Centro, Pedro Canário.
- Auxiliar de Estoque e Armazenamento (30)
- PONTO BELO
- POLO 1: Quiosque da Praça Castanheiras
- Endereço: Praça das Castanheiras, Ponto Belo.
- Preparação de Salgados (30)
- SANTA LEOPOLDINA
- POLO 1: CRAS de Santa Leopoldina
- Endereço: Rua Cabo Milton, 111, Centro, Santa Leopoldina.
- Costura (30)
- VILA PAVÃO
- POLO 1: Secretaria de Agricultura
- Endereço: Rua Imigrantes, s/n, Ondina, Vila Pavão
- Cuidador de idosos (25)