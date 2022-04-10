Prepare-se: 122 concursos, mais de 17 mil vagas e salários de até R$ 22 mil

Os salários podem chegar a R$ 22.589 na Procuradoria-Geral do Distrito Federal. A oferta é de 35 postos para procurador e os interessados têm até 3 de maio para se inscrever.

O governo federal lançou edital para a contratação de 60 servidores temporários no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. As oportunidades são destinadas a quem tem nível superior. O salário é de R$ R$ 8.300. O atendimento aos candidatos ocorre até 2 de maio. A lotação dos postos será na sede do órgão, em Brasília.