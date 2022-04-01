Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Concurso público

Tribunal de Contas do ES vai abrir concurso com 20 vagas

A comissão técnica que será responsável pelo concurso foi instituída para elaborar o cronograma, bem como planejar e executar todas as atividades relativas ao procedimento

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 09:28

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

01 abr 2022 às 09:28
Data: 15/01/2020 - ES - Vitória - Tribunal de Contas do Estador do Espírito Santo - Editoria: Política - Fernando Madeira - GZ
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo instala comissão técnica para realizar concurso público Crédito: Fernando Madeira
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) divulgou que a comissão técnica que será responsável para realizar o concurso público, para os cargos de auditor de controle externo e de conselheiro substituto do Tribunal, já foi instituída. Ao todo serão 20 vagas.
A comissão – que é composta por sete auditores de controle externo do TCE-ES – vai elaborar o cronograma do concurso, bem como planejar e executar todas as atividades relativas ao procedimento. Dentre elas estão a criação do edital e o subsídio da escolha da banca organizadora que será responsável pela aplicação das provas.
A maioria das vagas serão do cargo efetivo de auditor de controle externo, com formação de cadastro de reserva, e uma vaga para o cargo de conselheiro substituto. As vagas de auditor estão previstas para serem distribuídas entre as seguintes especialidades:
  • Tecnologia da Informação; 
  • Ciências Contábeis; 
  • Direito; 
  • Ciências Atuariais; 
  • Auditoria Governamental; 
  • Ciências Econômicas; 
  • Engenharia Civil;
  • Estatística.
Já a vaga de conselheiro substituto será destinada a uma pessoa que seja detentora de diploma de curso superior. Além disso, é preciso estar de acordo com os requisitos para o cargo, sendo eles: ter mais de 35 anos de idade; idoneidade moral e reputação ilibada; notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública; e mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija esses conhecimentos citados.
O subsídio inicial da carreira de auditor de controle externo no TCE-ES é de R$ R$ 13.700,86. Os servidores também terão direito a benefícios, como auxílio-alimentação, auxílio-saúde e auxílio-creche. E para o cargo de conselheiro-substituto, o salário é de R$ 33.689,11.

LEIA MAIS

IBGE divulga resultado de processo seletivo para temporários no ES

Governo atualiza regras para realização de concursos no ES; veja mudanças

Abertos 80 concursos e seleções com salários que chegam a R$ 27 mil

Secont lança edital para contratar auditor com salário de R$ 13,6 mil no ES

Sefaz divulga resultado das provas do concurso para consultor do Tesouro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos TCES Vagas (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O último ato de Lula: abrir mão da disputa
Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados