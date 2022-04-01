Tribunal de Contas do ES vai abrir concurso com 20 vagas

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) divulgou que a comissão técnica que será responsável para realizar o concurso público, para os cargos de auditor de controle externo e de conselheiro substituto do Tribunal, já foi instituída. Ao todo serão 20 vagas.
A comissão – que é composta por sete auditores de controle externo do TCE-ES – vai elaborar o cronograma do concurso, bem como planejar e executar todas as atividades relativas ao procedimento. Dentre elas estão a criação do edital e o subsídio da escolha da banca organizadora que será responsável pela aplicação das provas.
A maioria das vagas serão do cargo efetivo de auditor de controle externo, com formação de cadastro de reserva, e uma vaga para o cargo de conselheiro substituto. As vagas de auditor estão previstas para serem distribuídas entre as seguintes especialidades:
- Tecnologia da Informação;
- Ciências Contábeis;
- Direito;
- Ciências Atuariais;
- Auditoria Governamental;
- Ciências Econômicas;
- Engenharia Civil;
- Estatística.
Já a vaga de conselheiro substituto será destinada a uma pessoa que seja detentora de diploma de curso superior. Além disso, é preciso estar de acordo com os requisitos para o cargo, sendo eles: ter mais de 35 anos de idade; idoneidade moral e reputação ilibada; notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública; e mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija esses conhecimentos citados.
O subsídio inicial da carreira de auditor de controle externo no TCE-ES é de R$ R$ 13.700,86. Os servidores também terão direito a benefícios, como auxílio-alimentação, auxílio-saúde e auxílio-creche. E para o cargo de conselheiro-substituto, o salário é de R$ 33.689,11.