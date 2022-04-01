Tribunal de Contas do ES vai abrir concurso com 20 vagas

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo instala comissão técnica para realizar concurso público Crédito: Fernando Madeira

A comissão – que é composta por sete auditores de controle externo do TCE-ES – vai elaborar o cronograma do concurso, bem como planejar e executar todas as atividades relativas ao procedimento. Dentre elas estão a criação do edital e o subsídio da escolha da banca organizadora que será responsável pela aplicação das provas.

A maioria das vagas serão do cargo efetivo de auditor de controle externo, com formação de cadastro de reserva, e uma vaga para o cargo de conselheiro substituto. As vagas de auditor estão previstas para serem distribuídas entre as seguintes especialidades:

Tecnologia da Informação;

Ciências Contábeis;

Direito;

Ciências Atuariais;

Auditoria Governamental;

Ciências Econômicas;

Engenharia Civil;

Estatística.

Já a vaga de conselheiro substituto será destinada a uma pessoa que seja detentora de diploma de curso superior. Além disso, é preciso estar de acordo com os requisitos para o cargo, sendo eles: ter mais de 35 anos de idade; idoneidade moral e reputação ilibada; notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública; e mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija esses conhecimentos citados.