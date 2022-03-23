Sefaz divulga resultado das provas do concurso para consultor do Tesouro

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) divulgou o resultado das provas objetivas do concurso público para o cargo efetivo de consultor de Tesouro Estadual do Espírito Santo. A lista dos aprovados foi publicada no Diário Oficial do Estado.
O concurso é para preencher 14 vagas, sendo dez vagas para quem tem formação em Ciências Econômicas e quatro vagas para pessoas da área de Ciências Contábeis. Além disso, forma-se um cadastro de reserva de até 100 candidatos.
Segundo o edital nº 01/2021, o subsídio inicial é de R$ 9.653,06 para carga horária de 40 horas. Também é concedido o auxílio-alimentação no valor de R$ 300.
OUTRAS PUBLICAÇÕES
Além das notas das provas, foram publicados os atos de convocação para os procedimentos de avaliação de títulos; entrevista de heteroidentificação; tal como perícia médica para quem se declarou pessoa com deficiência.
De acordo com a Sefaz, a avaliação de títulos valerá até sete pontos e considera títulos de especialização lato sensu (com monografia), mestrado e doutorado.
Os títulos para análise deverão ser enviados a partir das 16h do dia 24 de março até às 16h do dia 30 de março. Para isso, é necessário acessar o site da empresa organizadora do concurso: FGV.
Em relação ao procedimento de heteroidentificação para candidatos negros, o edital exige a apresentação do selecionado no dia 6 de abril, na sede da Secretaria da Fazenda. Os horários e as orientações estão previstas no ato convocatório publicado no Diário Oficial.
Já a perícia médica para candidatos portadores de deficiência está programada para ocorrer entre os dias 6 e 7 de abril na sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo (IPAJM), conforme informações do ato convocatório.