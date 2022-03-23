Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Sefaz divulga resultado das provas do concurso para consultor do Tesouro
Salário beira R$ 10 mil

Sefaz divulga resultado das provas do concurso para consultor do Tesouro

Foram publicados os atos de convocação para avaliação de títulos, entrevista de heteroidentificação e também perícia médica para quem se declarou pessoa com deficiência

Publicado em 23 de Março de 2022 às 17:15

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

23 mar 2022 às 17:15
Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede da Secretaria Estadual da Fazenda do Estado do Espírito Santo
O concurso busca preencher cargos de consultor do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Secretaria da Fazenda (Sefaz) divulgou o resultado das provas objetivas do concurso público para o cargo efetivo de consultor de Tesouro Estadual do Espírito Santo. A lista dos aprovados foi publicada no Diário Oficial do Estado.
O concurso é para preencher 14 vagas, sendo dez vagas para quem tem formação em Ciências Econômicas e quatro vagas para pessoas da área de Ciências Contábeis. Além disso, forma-se um cadastro de reserva de até 100 candidatos.
Segundo o edital nº 01/2021, o subsídio inicial é de R$ 9.653,06 para carga horária de 40 horas. Também é concedido o auxílio-alimentação no valor de R$ 300.

OUTRAS PUBLICAÇÕES

Além das notas das provas, foram publicados os atos de convocação para os procedimentos de avaliação de títulosentrevista de heteroidentificação; tal como perícia médica para quem se declarou pessoa com deficiência.
De acordo com a Sefaz, a avaliação de títulos valerá até sete pontos e considera títulos de especialização lato sensu (com monografia), mestrado e doutorado.
Os títulos para análise deverão ser enviados a partir das 16h do dia 24 de março até às 16h do dia 30 de março. Para isso, é necessário acessar o site da empresa organizadora do concurso: FGV.
Em relação ao procedimento de heteroidentificação para candidatos negros, o edital exige a apresentação do selecionado no dia 6 de abril, na sede da Secretaria da Fazenda. Os horários e as orientações estão previstas no ato convocatório publicado no Diário Oficial.
Já a perícia médica para candidatos portadores de deficiência está programada para ocorrer entre os dias 6 e 7 de abril na sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo (IPAJM), conforme informações do ato convocatório.

LEIA MAIS 

Iema abre 24 vagas em seleção para nível médio e superior no ES

Mais de 100 concursos e seleções com 13 mil vagas; salários até R$ 27 mil

Censo: IBGE abre seleção para coordenador censitário subárea

Sedu divulga locais de prova de concurso com 1.500 vagas no ES

Idaf convoca aprovados negros em concurso público do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos espírito santo Sefaz Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados