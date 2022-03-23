Sefaz divulga resultado das provas do concurso para consultor do Tesouro

O concurso busca preencher cargos de consultor do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

O concurso é para preencher 14 vagas, sendo dez vagas para quem tem formação em Ciências Econômicas e quatro vagas para pessoas da área de Ciências Contábeis. Além disso, forma-se um cadastro de reserva de até 100 candidatos.

Segundo o edital nº 01/2021, o subsídio inicial é de R$ 9.653,06 para carga horária de 40 horas. Também é concedido o auxílio-alimentação no valor de R$ 300.

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De acordo com a Sefaz, a avaliação de títulos valerá até sete pontos e considera títulos de especialização lato sensu (com monografia), mestrado e doutorado.

Os títulos para análise deverão ser enviados a partir das 16h do dia 24 de março até às 16h do dia 30 de março. Para isso, é necessário acessar o site da empresa organizadora do concurso: FGV

Em relação ao procedimento de heteroidentificação para candidatos negros, o edital exige a apresentação do selecionado no dia 6 de abril, na sede da Secretaria da Fazenda. Os horários e as orientações estão previstas no ato convocatório publicado no Diário Oficial