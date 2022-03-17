Sedu divulga locais de prova de concurso com 1.500 vagas no ES

Candidato deve conferir informações pela página do concurso Crédito: Vojtech Okenka/ Pexels

Segundo o edital, os candidatos inscritos para todos os cargos do concurso vão prestar as provas objetiva e discursiva, e aqueles que disputam os postos de professor P (pedagogo) e de professor B (todas as disciplinas) vão apresentar os títulos.

No dia 27 de março, no período da manhã, às 8h, está marcada a aplicação da prova objetiva e da prova discursiva-redação. A duração total será de quatro horas. No período da tarde, às 14h, ocorrerão a prova objetiva e a prova discursiva (estudo de caso), também com duração de quatro horas.

Já no período previsto de 30 de março a 1º de abril, deve ocorrer o envio dos títulos. O resultado será divulgado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e no site da Fundação Carlos Chagas

LOCAL DE PROVA

As provas serão realizadas nas cidades de: Afonso Cláudio, Alegre, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Colatina, Cariacica, Ecoporanga, Guaçuí, Iúna, Linhares, Mimoso do Sul, Nova Venécia, Santa Maria de Jetibá, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória.