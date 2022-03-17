Sedu divulga locais de prova de concurso com 1.500 vagas no ES

O concurso público da Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) com 1.500 vagas para professores, pedagogos e agentes de suporte educacional lançou na última quarta-feira (16) o edital nº 08/2022 de convocação para as provas e entrega dos títulos. Nele, também estão inclusos a data, o horário a duração das provas.
Segundo o edital, os candidatos inscritos para todos os cargos do concurso vão prestar as provas objetiva e discursiva, e aqueles que disputam os postos de professor P (pedagogo) e de professor B (todas as disciplinas) vão apresentar os títulos.
No dia 27 de março, no período da manhã, às 8h, está marcada a aplicação da prova objetiva e da prova discursiva-redação. A duração total será de quatro horas. No período da tarde, às 14h, ocorrerão a prova objetiva e a prova discursiva (estudo de caso), também com duração de quatro horas.
Já no período previsto de 30 de março a 1º de abril, deve ocorrer o envio dos títulos. O resultado será divulgado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e no site da Fundação Carlos Chagas.
LOCAL DE PROVA
As provas serão realizadas nas cidades de: Afonso Cláudio, Alegre, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Colatina, Cariacica, Ecoporanga, Guaçuí, Iúna, Linhares, Mimoso do Sul, Nova Venécia, Santa Maria de Jetibá, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória.
Para consultar mais informações sobre o local de prova, o candidato deve acessar a página do concurso, por meio do link e inserir o CPF.