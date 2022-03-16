Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Lista de aprovados

Idaf convoca aprovados negros em concurso público do ES

Trata-se dos candidatos aprovados nas provas do concurso público para o cargo de Fiscal Estadual Agropecuário

Publicado em 16 de Março de 2022 às 15:18

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

16 mar 2022 às 15:18
Pessoa digitando no computador
Pessoa digitando no computador Crédito: Pexels/Sora Shimazaki
O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf-ES) divulgou  a lista com a convocação dos candidatos que se autodeclararam negros no ato da inscrição.
Trata-se dos candidatos aprovados nas provas objetiva e discursiva do concurso público para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva do cargo de Fiscal Estadual Agropecuário.
Para conferir os nomes dos candidatos convocados, acesse o arquivo a seguir:

Arquivos & Anexos

Edital de Convocação para Heteroidentificação

Convocação dos candidatos que se autodeclararam negros e indígenas.
Tamanho do arquivo: 569kb
Baixar
São 15 vagas com carga horária semanal de 40 horas. O salário é de R$ 5.416,56 com mais R$ 300 de auxílio-alimentação. Essas e outras informações estão no edital nº 001/2021.

PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO

A verificação da comissão quanto à condição de pessoa negra está marcada para ocorrer no dia 21 de março, em horário previsto no edital de convocação. O link de acesso à sala virtual será disponibilizado no dia 20 de março, no site www.idcap.org.br.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Sooretama abre seleção com 33 vagas para professores e pedagogos

Ifes amplia número de vagas em concursos e altera horário de provas

Linhares abre processo seletivo com mais de 300 vagas na área da educação

Sedu abre seleção para mestre e doutor com bolsas de até R$ 2,5 mil no ES

Abertas 16 mil vagas em 135 concursos e seleções; salários vão até R$ 23 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos IDAF Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Editais e Avisos - 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados