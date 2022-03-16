Idaf convoca aprovados negros em concurso público do ES

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf-ES) divulgou a lista com a convocação dos candidatos que se autodeclararam negros no ato da inscrição.
Trata-se dos candidatos aprovados nas provas objetiva e discursiva do concurso público para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva do cargo de Fiscal Estadual Agropecuário.
Para conferir os nomes dos candidatos convocados, acesse o arquivo a seguir:
Arquivos & Anexos
Edital de Convocação para Heteroidentificação
Convocação dos candidatos que se autodeclararam negros e indígenas.
Tamanho do arquivo: 569kb
São 15 vagas com carga horária semanal de 40 horas. O salário é de R$ 5.416,56 com mais R$ 300 de auxílio-alimentação. Essas e outras informações estão no edital nº 001/2021.
PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO
A verificação da comissão quanto à condição de pessoa negra está marcada para ocorrer no dia 21 de março, em horário previsto no edital de convocação. O link de acesso à sala virtual será disponibilizado no dia 20 de março, no site www.idcap.org.br.