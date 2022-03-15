Ifes amplia número de vagas em concursos e altera horário de provas

Concursos públicos abertos pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), com salários de até R$ 5,8 mil, passaram por alterações, e dois editais para preenchimento de vagas de professores e de técnicos administrativos na instituição foram retificados. Entre as mudanças, houve acréscimo de duas vagas. Agora, há um total de 37 vagas abertas.
De acordo com as informações do portal do Ifes, no edital nº 01/2022, que disponibiliza 17 vagas para professores de diversas áreas, foi alterada a titulação exigida para o cargo de professor da área de Ciências da Saúde, incluindo a possibilidade de mais formações.
Com isso, também podem se candidatar graduados em Medicina, ou Odontologia, ou Farmácia, ou Enfermagem, ou Nutrição, ou Saúde Coletiva, ou Fonoaudiologia, ou Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ou Educação Física.
A prova objetiva será aplicada no turno matutino, no dia 15 de maio, na Grande Vitória, e terá duração de três horas. Serão aceitas como documentos comprobatórios de titulação atas de defesa ou certidões, desde que evidenciem o cumprimento de todas as exigências prévias para expedição e registro do respectivo diploma ou certificado.
Já no edital nº 02/2022, com oportunidades para técnicos administrativos, foram acrescentadas duas vagas para a função de assistente em administração, que passa a ser de cinco no total.
Para o cargo de engenheiro agrônomo, foi detalhada a exigência de curso superior em Engenharia Agronômica e registro no conselho competente. Também haverá o aceite de documentos provisórios como atas de defesa ou certidões.
Os interessados poderão se inscrever até as 23h59min do dia 3 de abril, no site da instituição.