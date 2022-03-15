Ifes amplia número de vagas em concursos e altera horário de provas

Há vagas disponíveis para concursos no Ifes Crédito: Ifes/Divulgação

De acordo com as informações do portal do Ifes, no edital nº 01/2022 , que disponibiliza 17 vagas para professores de diversas áreas, foi alterada a titulação exigida para o cargo de professor da área de Ciências da Saúde, incluindo a possibilidade de mais formações.

Com isso, também podem se candidatar graduados em Medicina, ou Odontologia, ou Farmácia, ou Enfermagem, ou Nutrição, ou Saúde Coletiva, ou Fonoaudiologia, ou Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ou Educação Física.

A prova objetiva será aplicada no turno matutino, no dia 15 de maio, na Grande Vitória, e terá duração de três horas. Serão aceitas como documentos comprobatórios de titulação atas de defesa ou certidões, desde que evidenciem o cumprimento de todas as exigências prévias para expedição e registro do respectivo diploma ou certificado.

Já no edital nº 02/2022 , com oportunidades para técnicos administrativos, foram acrescentadas duas vagas para a função de assistente em administração, que passa a ser de cinco no total.

Para o cargo de engenheiro agrônomo, foi detalhada a exigência de curso superior em Engenharia Agronômica e registro no conselho competente. Também haverá o aceite de documentos provisórios como atas de defesa ou certidões.