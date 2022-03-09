IBGE lança edital para contratar 48 agentes de pesquisas e mapeamento

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou um processo seletivo para preencher 48 vagas na função de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) em seis municípios do Brasil. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até sexta-feira (11), de forma on-line ou presencial.
A inscrição de forma on-line deve ser feita com o preenchimento do formulário de inscrição. Em seguida, o candidato deve enviá-lo para o e-mail da Unidade Estadual do IBGE que abrange a localidade da vaga para a qual deseja concorrer, junto com a documentação. Já para realizar a inscrição presencial, o candidato deve comparecer a um dos postos de inscrição do IBGE, de acordo com o edital.
A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. A contratação será temporária e a remuneração mensal é de R$ 1.387,50. O contrato inclui, ainda, benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar e 13º salário proporcionais.
De acordo com o edital nº 02/2022, as vagas estão distribuídas nas cidades de:
- Bom Despacho/MG (3);
- Itaúna/MG (4);
- Sorriso/MT (3);
- Três Lagoas/MS (4);
- Capanema/PR (3);
- Pitanga/PR (3);
- Bento Gonçalves/RS (1);
- Carazinho/RS (2);
- Caxias do Sul/RS (7);
- Veranópolis/RS (5);
- Rio do Sul/SC (10);
- Videira/SC (3).
REQUISITOS
Para concorrer a uma das oportunidades, é necessário ter ensino médio completo; estar em dia com as obrigações eleitorais; estar em pleno gozo dos direitos políticos; estar em dia com as obrigações militares, em caso de candidato brasileiro do sexo masculino; ter idade mínima de 18 anos completos, dentre outros requisitos. Há vagas também para Pessoas com Deficiência (PcD).
Vale destacar que, entre as atribuições para a função, estão as visitas em domicílios e estabelecimentos de qualquer natureza a fim de coletar dados visando à realização de pesquisas de natureza estatística; a realização de agendamentos de entrevistas presenciais ou por telefone; bem como suporte à realização e à atualização dos levantamentos geográficos. Essas e outras atribuições estão no edital.