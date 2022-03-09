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Processo seletivo

IBGE lança edital para contratar 48 agentes de pesquisas e mapeamento

As vagas estão disponíveis para profissionais de nível médio. Os candidatos podem se inscrever até 11 de março

Publicado em 09 de Março de 2022 às 11:44

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

09 mar 2022 às 11:44
IBGE faz primeiro teste preparatório do Censo Demográfico 2022, na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro
IIBGE anuncia processo seletivo para agente de pesquisas e mapeamento Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou um processo seletivo para preencher 48 vagas na função de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) em seis municípios do Brasil. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até sexta-feira (11), de forma on-line ou presencial.
A inscrição de forma on-line deve ser feita com o preenchimento do formulário de inscrição. Em seguida, o candidato deve enviá-lo para o e-mail da Unidade Estadual do IBGE que abrange a localidade da vaga para a qual deseja concorrer, junto com a documentação. Já para realizar a inscrição presencial, o candidato deve comparecer a um dos postos de inscrição do IBGE, de acordo com o edital.
A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. A contratação será temporária e a remuneração mensal é de R$ 1.387,50. O contrato inclui, ainda, benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar e 13º salário proporcionais.
De acordo com o edital nº 02/2022, as vagas estão distribuídas nas cidades de:
  • Bom Despacho/MG (3);
  • Itaúna/MG (4);
  • Sorriso/MT (3);
  • Três Lagoas/MS (4);
  • Capanema/PR (3);
  • Pitanga/PR (3);
  • Bento Gonçalves/RS (1);
  • Carazinho/RS (2);
  • Caxias do Sul/RS (7);
  • Veranópolis/RS (5);
  • Rio do Sul/SC (10);
  • Videira/SC (3).

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REQUISITOS

Para concorrer a uma das oportunidades, é necessário ter ensino médio completo; estar em dia com as obrigações eleitorais; estar em pleno gozo dos direitos políticos; estar em dia com as obrigações militares, em caso de candidato brasileiro do sexo masculino; ter idade mínima de 18 anos completos, dentre outros requisitos. Há vagas também para Pessoas com Deficiência (PcD).
Vale destacar que, entre as atribuições para a função, estão as visitas em domicílios e estabelecimentos de qualquer natureza a fim de coletar dados visando à realização de pesquisas de natureza estatística; a realização de agendamentos de entrevistas presenciais ou por telefone; bem como suporte à realização e à atualização dos levantamentos geográficos. Essas e outras atribuições estão no edital.

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