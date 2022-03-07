173 concursos e seleções abertos com mais de 17 mil vagas e salário de até R$ 30 mil

Mais de 17 mil vagas estão disponíveis em 173 concursos públicos e processos seletivos de todo o país. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade e para cargos efetivos e temporários.
Os salários podem chegar a R$ 30.404 no Ministério Público do Acre. A oferta é de 10 postos para promotor e os interessados têm até 8 de março para garantir a participação. Já na Defensoria Pública do Ceará são 60 chances para defensor, com remuneração de R$ 27.528. O prazo para se inscrever vai de 3 de março a 5 de abril.
O governo federal lançou edital para a contratação de 217 servidores temporários no Ministério das Comunicações. São três cargos, todos para nível superior. Os salários variam de R$ 3.800 a R$ 8.300. O atendimento aos candidatos ocorre até 14 de março. A lotação dos postos será na sede do órgão, em Brasília. Os contratos terão duração de quatro anos, podendo ser prorrogados por até cinco anos.
No Espírito Santo, a Ufes está com inscrições abertas até 20 de março para o concurso que visa a preencher 20 vagas para servidores. A instituição tem também editais lançados para a contratação de professores substitutos.
Já o governo capixaba lançou o edital de abertura de concurso público com 59 vagas para cargos de professor adjunto e assistente, além de técnico de nível superior. Os interessados têm até o dia 16 de março para se inscrever. A remuneração pode chegar a R$ 6.552.
Ainda no Estado, a Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) abiu concurso público com 65 vagas em cargos de nível superior. As inscrições devem ser feitas até as 23h59 do dia 16 de março. Há também oportunidades para professores.
173 concursos e seleções abertos com mais de 17 mil vagas e salário de até 30 mil reais