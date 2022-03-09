Prefeitura de Anchieta abre processo seletivo com salário de até R$ 5,3 mil

Prefeitura de Anchieta abriu inscrições para processo seletivo simplificado nº 003/20222 Crédito: PMA

A Prefeitura de Anchieta , por meio da Secretaria de Meio Ambiente, divulgou um processo seletivo para contratar profissionais para os cargos de médico veterinário e assistente de veterinária. As inscrições devem ser realizadas presencialmente nesta quinta (10) ou sexta (11), na sede administrativa da prefeitura.

R$ 5.382,39 para o cargo de médico veterinário e de R$ 1.405,61 para o cargo de assistente veterinário. As duas vagas possuem auxílio alimentação de R$ 300. edital nº 003.2022 informa que a quantidade de vagas é uma para cada função. Além disso, o processo seletivo é destinado para a contratação em regime de designação temporária, e a remuneração é depara o cargo de médico veterinário e depara o cargo de assistente veterinário. As duas vagas possuem auxílio alimentação de R$ 300.

Os profissionais selecionados vão atuar nos programas desenvolvidos pela prefeitura, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Anchieta.

LOCAL DE INSCRIÇÃO

As inscrições serão feitas das 9h às 12h e das 13h30 às 16h, no auditório da Escola Municipal de Governo, localizada na sede administrativa da Prefeitura de Anchieta. O endereço é na Rodovia do Sol, km 21,5, nº 1620, Vila Residencial Samarco, em Anchieta.

O edital destaca, ainda, que é proibida a entrada do candidato no local de inscrição sem a máscara de proteção à Covid-19