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Saúde

Prefeitura de Anchieta abre processo seletivo com salário de até R$ 5,3 mil

Candidatos devem realizar as inscrições nesta quinta (10) ou sexta-feira (11), no auditório da Escola Municipal de Governo, na sede administrativa da prefeitura

Publicado em 09 de Março de 2022 às 15:13

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

09 mar 2022 às 15:13
Prefeitura de Anchieta
Prefeitura de Anchieta abriu inscrições para processo seletivo simplificado nº 003/20222 Crédito: PMA
A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, divulgou um processo seletivo para contratar profissionais para os cargos de médico veterinário e assistente de veterinária. As inscrições devem ser realizadas presencialmente nesta quinta (10) ou sexta (11), na sede administrativa da prefeitura.
edital nº 003.2022 informa que a quantidade de vagas é uma para cada função. Além disso, o processo seletivo é destinado para a contratação em regime de designação temporária, e a remuneração é de R$ 5.382,39 para o cargo de médico veterinário e de R$ 1.405,61 para o cargo de assistente veterinário. As duas vagas possuem auxílio alimentação de R$ 300.
Os profissionais selecionados vão atuar nos programas desenvolvidos pela prefeitura, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Anchieta.

LOCAL DE INSCRIÇÃO

As inscrições serão feitas das 9h às 12h e das 13h30 às 16h, no auditório da Escola Municipal de Governo, localizada na sede administrativa da Prefeitura de Anchieta. O endereço é na Rodovia do Sol, km 21,5, nº 1620, Vila Residencial Samarco, em Anchieta.
O edital destaca, ainda, que é proibida a entrada do candidato no local de inscrição sem a máscara de proteção à Covid-19.
A seleção dos candidatos será realizada em etapa única, por meio de uma prova de avaliação de Títulos/Cursos e Tempo de Serviço na Área, com caráter eliminatório e classificatório. Ela ocorrerá no dia 24 de março, no auditório da sede administrativa da prefeitura.

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