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Oportunidades

Mais de 100 concursos e seleções com 13 mil vagas; salários até R$ 27 mil

No Espírito Santo, há processos seletivos para professores e outros profissionais da Educação. Veja a lista completa, os editais e os prazos de inscrição

Publicado em 20 de Março de 2022 às 19:53

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

20 mar 2022 às 19:53
Estão disponíveis mais de 13 mil vagas em 104 concursos públicos e processos seletivos de todo o país. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade e para cargos efetivos e temporários.
Os salários podem chegar a R$ 27.528,09, remuneração prevista na Defensoria Pública do Ceará. A oferta é para vaga de defensor público , e os interessados têm até 5 de abril para garantir a participação. Já na Procuradoria-Geral do Distrito Federal, há 65 vagas para procurador, com remuneração de até R$ 22.589,59. O prazo para se inscrever vai de 4 de abril a 3 de maio.
Candidato estuda para concurso público
Concurso público: oportunidade de crescimento profissional Crédito: Pexels
Ministério das Relações Exteriores, por meio do Instituto Rio Branco, abriu concurso público para diplomatas. A oferta é de 34 vagas para quem tem nível superior em qualquer área, e o salário é de R$ 19.657,06. Interessados podem se inscrever até  o dia 20 de março.

ESTADUAIS

No Espírito Santo, a Ufes está com inscrições abertas até 20 de março para o concurso que visa ao preenchimento de 20 vagas para servidores. A instituição tem também editais lançados para a contratação de professores substitutos.
Já no Norte do Estado, a Prefeitura de Linhares está com 328 vagas abertas para professores, pedagogos, e monitores de educação infantil. A remuneração para professor e pedagogo, com carga horária de 25 horas, é de R$ 1.803,84. Já de monitor de educação infantil, com jornada de 40 horas, é de R$ 1.100,00. As inscrições acontecem até o dia 12 de abril.
CONFIRA OS EDITAIS, SALÁRIOS E A DATA LIMITE PARA SE INSCREVER

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