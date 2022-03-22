Iema abre 24 vagas em seleção para nível médio e superior no ES

Iema abriu processo seletivo para candidatos com Ensino Médio e Ensino Superior Crédito: Pixabay

Assistente de Suporte em Desenvolvimento Ambiental e Analista de Suporte em Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos. Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) está oferecendo 24 vagas para a contratação, em regime de designação temporária, dos cargos de

As inscrições começam a partir das 10 horas desta quarta-feira (23) no site www.selecao.es.gov.br . Seguem abertas até as 17 horas do dia 1º de abril, para as vagas de assistente, e até as 17 horas do dia 3 de abril, para as vagas de analista.

Ambos os processos seletivos contarão com três etapas, sendo elas:

Inscrição e declaração de títulos; Convocação e Comprovação das informações: apresentação de documentos, títulos e experiência profissional;

Formalização do contrato.



03/2022. Além das vagas imediatas, haverá também cadastro de reserva para candidatos com Ensino Médio e Ensino Superior. Mais informações podem ser acessadas nos editais nᵒˢ 02/2022

CARGO NÍVEL MÉDIO: 13 vagas

Para o cargo de Assistente de Suporte em Desenvolvimento Ambiental é necessário ter curso de nível médio completo, com certificado de conclusão ou diploma expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.

Entre as atribuições, estão a execução das atividades de apoio administrativo, financeiro e contábil de suporte às áreas /setores do IEMA; atendimento e prestação de orientação ao público; operação de sistemas de informação Institucional, dentre outros.

Somente será aceita uma inscrição por CPF. Do total de vagas para contratação imediata, que são 13, dez são para ampla concorrência, uma para candidatos com deficiência e duas para negros.

A remuneração é de R$ 2.003.10, mais R$ 300 de auxílio alimentação, para carga horária de 40 horas. Os selecionados vão atuar na sede do Iema, em Cariacica.

CARGO NÍVEL SUPERIOR: 11 vagas

Para o cargo de Analista de Suporte em Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos é preciso ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de nível superior, conforme cargo selecionado, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

As vagas são para as áreas de atuação da Administração, Ciências Contábeis, Direito, CTIC – Sistemas Distribuídos, CTIC – DevOps e Ciências Econômicas. Somente será aceita uma inscrição por CPF, bem como títulos de cursos concluídos até a data de publicação do edital.