Qualificar ES abre 120 vagas em cursos para quem tem graduação

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides), divulgou na quarta-feira (16) a abertura das inscrições para o programa Qualificar ES nos cursos de formação inicial e continuada de “Informática na Educação: Novas Mídias” e “Programação Neurolinguística (PNL)”. As inscrições poderão ser feitas até o dia 22 de março, no site www.qualificar.es.gov.br.
Serão ofertadas 120 vagas em cursos semipresenciais. Para se inscrever, é necessário preencher o formulário on-line e, em seguida, realizar o cadastro, anexando os documentos necessários em formato PDF ou JPG, descritos no edital nº 005/2022. Somente será possível se inscrever em um curso. A seleção é feita pela ordem de inscrição dos candidatos.
Entre os requisitos, estão conclusão de curso de graduação em qualquer área profissional, que será comprovada mediante apresentação do diploma ou declaração de colação de grau. O documento precisa estar com data válida, em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
Os cursos têm carga horária de 240 horas, divididas em 232 horas a distância e oito horas presenciais. Os encontros presenciais acontecem no Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho, em Vila Velha.
Já as aulas virtuais vão ocorrer no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), pelo site do programa Qualificar ES. O acesso dos classificados só será liberado no dia do início dos cursos, isto é, em 5 de abri.
As listas dos classificados e dos suplentes dos cursos serão publicadas no site www.qualificar.es.gov.br no dia 29 de março.