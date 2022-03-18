Censo: IBGE abre seleção para coordenador censitário subárea

Há vagas no IBGE para a função de coordenador censitário subárea Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 23 de março, de forma on-line ou presencial. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou um processo seletivo oferecendo 12 vagas na função de coordenador censitário subárea (CCS) em 11 municípios do Brasil . Ase podem ser realizadas até o dia 23 de março, de forma on-line ou presencial.

A inscrição on-line deve ser feita com o preenchimento do formulário de inscrição . Em seguida, o candidato deve enviá-lo para o e-mail da Unidade Estadual do IBGE que abrange a localidade da vaga para a qual deseja concorrer, com a documentação. Já para realizar a inscrição presencial, o candidato deve comparecer a um dos postos de inscrição do IBGE, de acordo com o edital.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias. A contratação será temporária, e a remuneração mensal é de R$ 3.100,00. O contrato inclui, ainda, benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.

De acordo com o edital nº 03/2022 , as vagas estão distribuídas nas cidades de:

Humaitá/AM (1)

Lábrea/AM (1)



Rio Verde/GO (1)



Santa Helena de Goiás/GO (1)



Piumhi/MG (1)



Campo Grande/MS (2)



Itaporã/MS (1)



Confresa/MT (1)



Redenção/PA



Foz do Iguaçu/PR (1)



Medianeira/PR (1)



REQUISITOS

Os pré-requisitos para a função de coordenador censitário subárea são o ensino médio completo e a Carteira Nacional de Habilitação definitiva ou provisória, no mínimo categoria B, no prazo de validade. Além disso, é necessário estar em dia com as obrigações eleitorais; estar em pleno gozo dos direitos políticos; estar em dia com as obrigações militares, em caso de candidato brasileiro do sexo masculino; ter idade mínima de 18 anos completos, entre outros requisitos.