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Processo seletivo

Censo: IBGE abre seleção para coordenador censitário subárea

Os pré-requisitos para a função são o ensino médio completo e a Carteira Nacional de Habilitação definitiva ou provisória

Publicado em 18 de Março de 2022 às 11:07

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

18 mar 2022 às 11:07
IBGE faz primeiro teste preparatório do Censo Demográfico 2022, na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro
Há vagas no IBGE para a função de coordenador censitário subárea Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou um processo seletivo oferecendo 12 vagas na função de coordenador censitário subárea (CCS) em 11 municípios do Brasil. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 23 de março, de forma on-line ou presencial.
A inscrição  on-line deve ser feita com o preenchimento do formulário de inscrição. Em seguida, o candidato deve enviá-lo para o e-mail da Unidade Estadual do IBGE que abrange a localidade da vaga para a qual deseja concorrer,  com a documentação. Já para realizar a inscrição presencial, o candidato deve comparecer a um dos postos de inscrição do IBGE, de acordo com o edital.
A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias. A contratação será temporária, e a remuneração mensal é de R$ 3.100,00. O contrato inclui, ainda, benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.
De acordo com o edital nº 03/2022, as vagas estão distribuídas nas cidades de:
  • Humaitá/AM (1)
  • Lábrea/AM (1)
  • Rio Verde/GO (1)
  • Santa Helena de Goiás/GO (1)
  • Piumhi/MG (1)
  • Campo Grande/MS (2)
  • Itaporã/MS (1)
  • Confresa/MT (1)
  • Redenção/PA
  • Foz do Iguaçu/PR (1)
  • Medianeira/PR (1)

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REQUISITOS

Os pré-requisitos para a função de coordenador censitário subárea são o ensino médio completo e a Carteira Nacional de Habilitação definitiva ou provisória, no mínimo categoria B, no prazo de validade. Além disso, é necessário estar em dia com as obrigações eleitorais; estar em pleno gozo dos direitos políticos; estar em dia com as obrigações militares, em caso de candidato brasileiro do sexo masculino; ter idade mínima de 18 anos completos, entre outros requisitos. 
Vale destacar que, entre as atribuições para a função, estão responder por questões técnicas, administrativas e operacionais; acompanhar os trabalhos das equipes das coordenações nacionais e estaduais de supervisão e  observar rigorosamente as normas administrativas. Essas e outras atribuições estão no edital.

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