Secont lança edital para contratar auditor com salário de R$ 13,6 mil no ES

A Secretaria de Controle e Transparência do Espírito Santo (Secont-ES) abrirá concurso público com 12 vagas para auditor do Estado, além de 98 colocações em cadastro de reserva. Os postos são para profissionais de nível superior. O salário inicial é de R$ 13,6 mil, podendo chegar a R$ 22,4 mil no final da carreira. Além disso, os selecionados terão direito a auxílio-alimentação no valor de R$ 300.
O edital foi divulgado no Diário Oficial do Estado (DIO-ES) desta sexta-feira (25). No documento, o salário inicial informado é de R$ 9,6 mil, mas após a publicação do texto, a Secont-ES informou que o valor previsto no edital está desatualizado, uma vez que foi aprovada e sancionada nesta semana uma reestruturação da carreira. Assim, o salário inicial saiu de R$ 9,6 mil para R$ 13,6 mil. A retificação deve ser publicada no DIO-ES entre segunda (28) e terça-feira (29).
Está prevista a contratação de auditores com especialidades nas seguintes áreas:
- Administração (18 postos de cadastro de reserva)
- Ciências Contábeis (5 vagas e 24 postos de cadastro de reserva)
- Ciências Econômicas (4 postos de cadastro de reserva)
- Ciências Jurídicas (18 postos de cadastro de reserva)
- Engenharia Civil (4 vagas e 20 postos de cadastro de reserva)
- Tecnologia da Informação (3 vagas e 14 postos de cadastro de reserva)
Todos os cargos têm carga horária de 40 horas semanais.
INSCRIÇÕES
Os interessados poderão se inscrever no período de 30 de março a 14 de abril, no site da Cebraspe. A taxa de participação para o concurso é de R$ 153, e poderá ser paga até 04 de maio.
ISENÇÃO DA TAXA
Tem direito à isenção da taxa: os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico); doadores de medula óssea; membros de família com ganhos mensais de até dois salários mínimos; eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Espírito Santo, que prestarem serviços no período eleitoral; e pessoas com deficiência.
O prazo para fazer o requerimento também começa em 30 de março e termina em 14 de abril. Mais informações podem ser conferidas no edital.
ETAPAS
Os candidatos serão submetidos a prova objetiva, cuja data provável é 05 de junho. A data final será confirmada com 30 dias de antecedência. Os exames terão questões de conhecimentos gerais (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico Quantitativo, Informática e Legislação) e conhecimentos específicos. Na mesma data, será aplicada uma avaliação discursiva. A duração total prevista das provas é de 5 horas. Será realizada ainda prova de títulos.
PRAZOS
- Período de inscrições e solicitação de isenção da taxa: 30/03 a 14/04;
- Último dia para pagamento da taxa de inscrição: 04/05;
- Divulgação dos locais de prova: 25/05;
- Aplicação das provas objetivas e da prova discursiva: 05/06 (data provável).
Outros prazos podem ser conferidos no edital. As datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração. Caso haja alteração, esta será previamente comunicada por meio de edital ou de comunicado.
Atualização
25/03/2022 - 1:25
Após a publicação desta matéria, a Secretaria de Controle e Transparência do Espírito Santo (Secont-ES) informou que o valor do salário foi atualizado para R$ 13,6 mil. O edital foi divulgado no Diário Oficial do Estado (DIO-ES) desta sexta-feira (25). No documento, o salário inicial informado é de R$ 9,6 mil, mas a Secont-ES disse que o valor previsto no edital está desatualizado, uma vez que foi aprovada e sancionada nesta semana uma reestruturação da carreira. Assim, o salário inicial saiu de R$ 9,6 mil para R$ 13,6 mil. A retificação deve ser publicada no DIO-ES entre segunda (28) e terça-feira (29). O texto e o título da matéria foram atualizados.