Secont lança edital para contratar auditor com salário de R$ 13,6 mil no ES

Após a publicação desta matéria, a Secretaria de Controle e Transparência do Espírito Santo (Secont-ES) informou que o valor do salário foi atualizado para R$ 13,6 mil. O edital foi divulgado no Diário Oficial do Estado (DIO-ES) desta sexta-feira (25). No documento, o salário inicial informado é de R$ 9,6 mil, mas a Secont-ES disse que o valor previsto no edital está desatualizado, uma vez que foi aprovada e sancionada nesta semana uma reestruturação da carreira. Assim, o salário inicial saiu de R$ 9,6 mil para R$ 13,6 mil. A retificação deve ser publicada no DIO-ES entre segunda (28) e terça-feira (29). O texto e o título da matéria foram atualizados.