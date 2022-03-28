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Lista de nomes

IBGE divulga resultado de processo seletivo para temporários no ES

Confira o nome dos classificados para as vagas de agente censitário de administração e informática no processo seletivo do IBGE

Publicado em 28 de Março de 2022 às 12:41

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

28 mar 2022 às 12:41
IBGE abriu seleção para profissionais que atuarão no Censo Demográfico 2020
IBGE divulga resultado de seleção pública Crédito: IBGE
O Diário Oficial da União divulgou, nesta segunda-feira (28), o resultado do processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que visa o preenchimento de 1.781 profissionais temporários para a função de Agente Censitário de Administração e Informática (ACAI), sendo 21 vagas para o Espírito Santo.
A remuneração é de R$ 1.700 e os selecionados receberão, ainda, auxílio-alimentação, transporte e pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.
Confira a seguir, a lista com os nomes dos classificados em primeiro lugar para as vagas de agente censitário de administração e informática de Ampla Concorrência (AC), e os seus respectivos municípios.

LISTA DE NOMES

  • Alegre: Juliana Bento
  • Aracruz: Catia Cristina Ribeiro Dos Santos
  • Barra de São Francisco: Jose Inacio Freitas Gomes Da Cunha
  • Cachoeiro de Itapemirim: Gabriel Villa Dias
  • Cariacica: Lucas De Carvalho Souza
  • Colatina: Veronica Kelli Lopes Do Nascimento
  • Conceição da Barra: Marcelo Nascimento Da Silva
  • Guaçuí: Filipe Rebelo Vaillant
  • Guarapari: Sarah Rossi Buback
  • Itapemirim: Emilly Gomes Da Silveira Dias
  • Iúna: Isadora Sangi Pereira
  • Linhares: Lucas Nogueira Lorenzoni
  • Marechal Floriano: Filipe Oliveira Nazario
  • Nova Venécia: Felipe Lavanhole
  • Pancas: Iasmin De Laia Silva
  • Santa Maria de Jetibá: Rosangela Maioli Langa
  • São Mateus: Tomil Da Cruz
  • Serra: Val Martins De Souza
  • Venda Nova do Imigrante: William Fernandes Carvalho
  • Vila Velha: Lucas Hatum Mendes
  • Vitória: Anna Sophia Freire Purcinelli
A lista completa com o nome dos classificados para as vagas reservadas para Pessoas Pretas ou Pardas (PPP), Pessoas com Deficiência (PcD), bem como os candidatos que ficaram em outras posições, estão no edital publicado pelo Diário Oficial da União.

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