IBGE divulga resultado de processo seletivo para temporários no ES

A remuneração é de R$ 1.700 e os selecionados receberão, ainda, auxílio-alimentação, transporte e pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.

Confira a seguir, a lista com os nomes dos classificados em primeiro lugar para as vagas de agente censitário de administração e informática de Ampla Concorrência (AC), e os seus respectivos municípios.