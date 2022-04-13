Morta pelo padrasto, Angélica queria trocar trabalho na roça por sonho de ser modelo

Angelica Oto Hammer Crédito: Montagem | A Gazeta

Angelica Oto Hammer, de 24 anos, trabalhava em uma roça, no interior de Santa Maria de Jetib á, onde vivia, colhendo café e cuidando de uma granja de codorna para ajudar a família. Mas o sonho dela, desde de criança, era ser modelo, segundo o lavrador e irmão da jovem, Gilson Oto Hammer. Os primeiros passos para a carreira foram dados no fim de 2021, quando ela fez o primeiro ensaio fotográfico em uma agência de Vila Velha. O sonho de infância foi interrompido quando começava a se realizar.

"Desde os 10 dez anos ela sonhava em ser modelo. Alguns anos atrás foi em algumas agências e deu início, acabou deixando a profissão um pouco de lado. No ano passado voltou pra agência, e estava determinada a conquistar seu grande sonho" Gilson Oto Hammer - Irmão

Ela buscou uma agência em 2018, mas foi só em 2021 que conseguiu fazer as primeiras fotos com o fotógrafo e dono da All Agência, Faello . Segundo o irmão, após terminar o ensino médio, Angélica também fez um curso de modelo. Mas a jovem não chegou a fazer o primeiro trabalho na profissão.

Angelica Oto Hammer

Por causa do trabalho que tinha no interior era difícil ter tempo e recursos financeiros para investir na carreira. Apesar dos obstáculos, o irmão conta que Angélica nunca desistiu. “Ela era muito trabalhadora e tinha uma garra incrível. Sonhava e lutava para alcançar o que queria. Mas também tinha um lado muito humilde. Era brincalhona e não se deixava abater por problemas da vida”, conta.

AMEAÇADA PELO PADRASTO POR DEFENDER MÃE E IRMÃOS

Angélica foi morta pelo padrasto ao tentar defender a mãe das agressões. Um instinto protetor, segundo Gilson, que ela sempre teve com os irmãos. “Sempre fomos muito unidos. Ela era protetora. Eu sou um ano e meio mais velho que ela, mas na escola ela me protegeu muitas vezes, e também protegia meus irmãos de tudo”, disse

Da esquerda para a dirieta: Angelica, Evanilda e Fernanda Crédito: Faello fotos / Reprodução

Gilson conta que a mãe e o padrasto tinham um relacionamento há cerca de 10 anos. Evanilda já havia sido agredida por Valdeni outras vezes, e o homem chegou a ficar preso por um ano e quatro meses. As ameaças também eram voltadas para os filhos da mulher.

"Ele sempre dizia que um dia ia matar a todos, começando pela Angélica. Ele nutria muita raiva por ela sempre ficar do lado da minha mãe e dos irmãos, protegendo eles. Quando meu padrasto e a minha mãe brigavam, ela sempre estava lá, mesmo depois que eu desisti de ajudar a minha mãe, ela estava lá. Ela lutou muito pra poder ficar com a Fernanda, e tirar ela daquele ambiente perigoso" Gilson Oto Hammer - Irmão

SUSPEITO FOI PRESO

Valdeni Plaster foi preso em flagrante na região de Serra do Gelo, em Santa Maria de Jetibá, pela Polícia Militar, um dia após o crime. Ele foi descrito por um major da PM como "frio e desapegado de sentimentos".

Valdeni Plaster é suspeito de esfaquear a esposa e duas enteadas em Santa Maria de Jetibá Crédito: Oliveira Alves