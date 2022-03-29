Mulher esfaqueada pelo marido em Santa Maria de Jetibá deixa hospital

Gilson Hammer, filho de Evanilda, falou com a reportagem de A Gazeta na porta do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, pouco antes da mãe deixar o local. "Ela teve perfuração no pulmão, precisou passar por uma cirurgia. Mas ela está bem, vai ficar bem", disse o lavrador, que comemorou a melhora da mãe após oito dias de internação.

"Está sendo uma alegria pelo menos. Minha irmã saiu e está bem. Minha mãe saiu e está bem. Um pouco fraca, mas está bem. Vamos voltar para Santa Maria e ela vai poder ver os filhos dela" Gilson Hammer - Lavrador

Gilson também comentou sobre a morte de sua outra irmã, Angélica Oto Hammer, de 24 anos, também esfaqueada ao tentar, junto a Fernanda, defender a mãe. A jovem morreu no local do crime. "Sentimos muito a morte de Angélica, era uma menina guerreira, trabalhava muito. Vamos lembrar sempre dela. Ela vai ficar nos olhando lá do céu. Agora minha mãe está indo para casa", disse.

FILHO PEDE JUSTIÇA APÓS MORTE DE IRMÃ

A Justiça converteu a prisão em flagrante de Valdeni Plaster em preventiva. A decisão foi divulgada na quarta-feira (23). O homem foi autuado por um feminicídio e duas tentativas. Na decisão, a magistrada Mariana Lisboa Cruz destacou que “é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído”.

Gilson veio a vitória buscar a mãe que ficou internada oito dias após ser esfaqueada Crédito: Alberto Borém

Nesta segunda-feira (28), em entrevista à reportagem de A Gazeta, Gilson pediu justiça pelo crime e alertou que as mulheres prestem atenção em sinais violentos dos homens.

"O que queremos agora é Justiça. Quando era jovem, ele [suspeito Valdeni Plaster] agrediu o pai dele, ele era violento. Quero fazer um pedido para todas as mulheres: um homem de verdade não bate, não ameaça. Busque apoio. Um homem de verdade não faria uma coisa dessas. O que aconteceu com minha irmã e minha mãe vai acontecer com outras. Não foi a primeira e não será a última vez " Gilson Hammer - Lavrador

RELEMBRE O CASO

O padrasto de Fernanda, Valdeni Plaster, de 45 anos, já preso, é o suspeito de esfaquear a esposa, Evanilda, e as duas enteadas dentro de casa na tarde do dia (20), em Alto São Sebastião, interior de Santa Maria de Jetibá.

Angelica Oto Hammer, de 24 anos, irmã de Fernanda, não resistiu e morreu no local. A Polícia Civil informou que, conforme os primeiros levantamentos, o homem usou um facão para ferir as vítimas.

Segundo apuração da TV Gazeta, o ataque teria acontecido depois que o suspeito chegou em casa bêbado e discutiu com a mulher. As filhas foram defender a mãe e também foram atacadas.