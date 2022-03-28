Mãe e filha esfaqueadas em Santa Maria de Jetibá recebem alta

A adolescente Fernanda Oto Hammer, de 14 anos, recebeu alta neste domingo (27) e já está em casa. Ela estava internada desde o último dia 20 após ser esfaqueada pelo padrasto em Santa Maria de Jetibá. A informação foi confirmada pelo irmão dela, Gilson Hammer, à reportagem de A Gazeta.
Segundo o lavrador, a mãe deles, Evanilda Oto Hammer, de 45 anos, também foi liberada do hospital e deve ir para casa ainda nesta segunda-feira (28).
“Minha irmã recebeu alta ontem e a minha mãe hoje, que felicidade! A Fernanda está em casa desde ontem e a minha mãe vai vir para casa hoje. Ela só está aguardando alguém ir buscar ela, a gente já vai buscar”, relatou.
O CASO
O padrasto de Fernanda, Valdeni Plaster, de 45 anos, já preso, é o suspeito de esfaquear a esposa, Evanilda, e as duas enteadas dentro de casa na tarde do dia (20), em Alto São Sebastião, interior de Santa Maria de Jetibá.
Angelica Oto Hammer, de 24 anos, irmã de Fernanda, não resistiu e morreu no local. A Polícia Civil informou que, conforme os primeiros levantamentos, o homem usou um facão para ferir as vítimas.
Segundo apuração da TV Gazeta, o ataque teria acontecido depois que o suspeito chegou em casa bêbado e discutiu com a mulher. As filhas foram defender a mãe e também foram atacadas.
PADRASTO PRESO
A Justiça converteu a prisão em flagrante de Valdeni Plaster em preventiva. A decisão foi divulgada na quarta-feira (23). O homem foi autuado por um feminicídio e duas tentativas.
Na decisão, a magistrada Mariana Lisboa Cruz destacou que “é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído”.