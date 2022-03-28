Mãe e filha esfaqueadas em Santa Maria de Jetibá recebem alta

Da esquerda para a dirieta: Angelica, Evanilda e Fernanda Crédito: Faello fotos / Reprodução

Segundo o lavrador, a mãe deles, Evanilda Oto Hammer, de 45 anos, também foi liberada do hospital e deve ir para casa ainda nesta segunda-feira (28).

“Minha irmã recebeu alta ontem e a minha mãe hoje, que felicidade! A Fernanda está em casa desde ontem e a minha mãe vai vir para casa hoje. Ela só está aguardando alguém ir buscar ela, a gente já vai buscar”, relatou.

O CASO

O padrasto de Fernanda, Valdeni Plaster, de 45 anos, já preso, é o suspeito de esfaquear a esposa, Evanilda, e as duas enteadas dentro de casa na tarde do dia (20), em Alto São Sebastião, interior de Santa Maria de Jetibá.

Angelica Oto Hammer, de 24 anos, irmã de Fernanda, não resistiu e morreu no local. A Polícia Civil informou que, conforme os primeiros levantamentos, o homem usou um facão para ferir as vítimas.

Segundo apuração da TV Gazeta, o ataque teria acontecido depois que o suspeito chegou em casa bêbado e discutiu com a mulher. As filhas foram defender a mãe e também foram atacadas.

Valdeni Plaster é suspeito de esfaquear a esposa e duas enteadas em Santa Maria de Jetibá Crédito: Oliveira Alves

PADRASTO PRESO