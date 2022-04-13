Alarme em picanha é sinal estridente do empobrecimento dos brasileiros

Hipermercado em Vitória instala alarme antifurto em picanha Crédito: Leitor A Gazeta

Ao mesmo tempo que causa estranhamento que supermercados tenham passado, nos últimos anos, a buscar formas de proteger as embalagens de picanha para evitar prejuízos com os furtos, basta ao consumidor conferir a etiqueta para entender a razão de os estabelecimentos terem chegado ao ponto de instalarem alarmes e redes de proteção no produto.

A picanha sempre foi um corte mais caro, mesmo assim bastante popular nos churrascos, mas a inflação dos últimos anos a transformou em um item inacessível para muitos brasileiros que antes até a compravam eventualmente. O quilo atualmente pode passar de R$ 200. Como é um produto com alto valor agregado, o setor supermercadista passou a adotar mecanismos de segurança. Os frigoríficos ganharam status de joalheria.

No Brasil, há décadas as lojas de departamento passaram a adotar sensores eletrônicos para evitar roubos, mas em supermercados a prática ainda era incomum. Em reportagem deste jornal, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e a Polícia Civil informaram não ter dados sobre furtos de carne no Espírito Santo . A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) tampouco disse ter informações sobre subtração de alimentos nos estabelecimentos. Mas, como toda ação causa uma reação, a lógica indica que os roubos devem ser cada vez mais comuns.

Mesmo que o roubo de um produto caro como uma peça de picanha não se encaixe necessariamente como um furto famélico, o possível aumento desse tipo de ocorrências em supermercados é um reflexo também do empobrecimento da população. O alarme na picanha deve soar também como um indicativo da fragilidade social provocada pela redução da renda, acentuada pelo desemprego e pela informalidade. Quem rouba uma peça dessa carne nobre no supermercado não necessariamente está passando fome, mas o ato é um indício de uma conjectura econômica e social desfavorável.

A sociedade deve estar atenta: quanto mais se torna necessário repelir os furtos com alarmes e proteção, mais vulneráveis moral e economicamente estão as pessoas. É o sinal que está apitando para os governantes: eles precisam ter como prioridade, diante de um cenário de degradação econômica e social, a melhoria da qualidade de vida da população.