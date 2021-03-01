Poucas&Boas: Em Vitória, tem carne até com alarme antifurto no comércio

A carne com alarme antifurto no supermercado Crédito: Foto do Leitor

Carne virou um item tão exclusivo, por causa do preço exorbitante , que um grande atacadista em Vitória acondiciona o produto em seus balcões refrigerados em pequenas redes e com alarme antifurto. Um dos itens mais visados é a famosa picanha maturada, objeto de desejo de nove entre dez churrasqueiros. Algumas peças nobres, mais generosas no tamanho, custam acima de R$ 120.

MAL-ESTAR E SAIA JUSTA NA ASSEMBLEIA

A primeira reunião da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado sob a presidência do deputado estadual Luiz Durão (PDT) foi marcada por mal-estar e saia-justa na manhã desta segunda-feira (1º). Nem a relação de amizade antiga com Theodorico Ferraço (DEM) salvou Durão do constrangimento à frente do colegiado.

FERRAÇÃO CONTRARIADO

Ferraço se mostrou muito contrariado pelo fato de o pedido de convocação do secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, não ter entrado na pauta. O parlamentar de Cachoeiro argumentou que já havia protocolado há 10 dias tal pedido. Contudo, pela pauta já estar fechada, segundo alegação de Durão, não esteve nos assuntos da reunião.

ALFINETADA

“Na próxima reunião, traga o pedido de convocação do secretário de segurança, porque eu quero começar o meu trabalho nesta comissão com absoluta independência em favor do Espírito Santo e da nossa gloriosa Polícia Civil e Polícia Militar”, alfinetou Ferração.

COMEÇA ASSIM

Os deputados estaduais Alexandre Xambinho (PL) e Renzo Vasconcelos (Progressistas) estão se especializando em divulgar mensagens motivacionais nas redes sociais. Daqui a pouco, serão chamados de “coaches”.

NÃO COLOCARÁS O IRMÃO EM RISCO

Alertado por médicos presentes na missa do último domingo, um padre de Jardim da Penha, em Vitória, deu um verdadeiro sermão aos fiéis que estão participando das celebrações apesar de estarem tossindo ou espirrando. A igreja tem cumprido rigorosamente as determinações sanitárias de segurança e quantidade de pessoas permitidas, mas alguns fiéis insistem em participar das missas ignorando o perigo de sintomas que podem ser confundidos com a gripe

O BRASIL ESTÁ VENDO

Cervejaria recém-inaugurada em Jardim Camburi tem registrado momentos de aglomeração, principalmente aos fins de semana. Páginas do Instagram, inclusive em nível nacional, já compartilharam as imagens do amontoado como se não tivesse cerveja para amanhã.

MISTÉRIO EM BRASÍLIA

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), esteve em Brasília no mês passado e não divulgou nada da visita à capital federal.

E FEZ-SE A LUZ

Quem tiver problemas com a iluminação pública na Serra pode registrar o pedido por telefone ou pela internet. Pela web, basta entrar no endereço http://salvadoreng.com.br/chamado-serra e preencher um formulário. Ou, então, ligar para (27) 3328-9119. O prazo para que a solicitação seja atendida é de 72 horas.

ALÔ, ANATEL!

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) registrou, em 2020, 43.489 queixas de moradores do Espírito Santo sobre os serviços de Banda Larga Fixa, TV por Assinatura, Telefonia Fixa, Telefonia Celular Pré-paga, Telefonia Celular Pós-paga, e outros. Isso equivale a 118 reclamações e denúncias por dia.

CAÇADORES DE PROMOÇÃO

Rede social se transformou em local de busca por promoção. Entre os itens mais procurados por internautas estão produtos de limpeza e a desejada (e quase inacessível) carne vermelha.

LUZ NOS BANDIDOS

Moradores de Cariacica agora vão ter iluminação de LED na avenida principal de Porto de Santana. Reivindicação antiga num local conhecido por ser palco de diversos crimes contra o patrimônio.

A TAXA DO GATO

Consumidora da Grande Vitória percebeu que a sua conta de energia tinha subido por causa da taxa de iluminação pública. Ela, então, resolveu ligar para a prestadora de serviço. Para a sua surpresa, descobriu que isso tem a ver com as ligações clandestinas, os famosos gatos. E que esse valor não irá cair enquanto houver gatunos. Para piorar: as ruas ainda ficam sem iluminação por causa das “conexões proibidonas”

TRANSCOL A ÁLCOOL

Passageiro do Transcol questiona a coluna se poderia haver recipiente com álcool 70 dentro dos veículos do transporte coletivo.

ACORDOU COM SEDE

Consumidor nesta segunda-feira, às 7h30, já degustava sua cerveja em um quiosque da Praia de Itaparica, em Vila Velha.

CHUVA + PASTO VERDE + LEITE = QUEIJO

O preço do queijo começou a cair nos supermercados da Grande Vitória.

OURO NO TANQUE

A coluna informa: está mais barato comprar um litro de água de coco do que um litro de gasolina.

CASÃO EVOLUINDO

O governador Renato Casagrande (PSB) trocou sua pulseira inteligente por um relógio de tecnologia mais avançada. Como de costume, todo digital e que monitora diversas atividades.

DIVERSÃO E INCLUSÃO

Um parque aquático do Estado tem dado exemplo de inclusão ao lidar com crianças autistas que visitam o local. Já na entrada, a criança recebe uma pulseira de autismo, para que seja identificada facilmente por toda a equipe de funcionários. Também é permitido entrar com alimentos para este público, que tem necessidade de seletividade alimentar.

ACESSOU, NÃO AGENDOU

Parece que não adiantou muito o prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) ter criado, com pompa e circunstância, a Secretaria Municipal de Tecnologia e Inovação. É que o sistema de agendamento de vacinação da Prefeitura de Vila Velha simplesmente entrou em colapso nesta segunda (1º). Os idosos acima de 80 anos (público alvo) e seus familiares ficaram frustrados. A PMVV atribui a instabilidade ao grande número de acessos.

ALÔ, JAIR BOLSONARO!