Contra furtos, hipermercado de Vitória coloca alarme em picanha

1) A polícia não registra os furtos famélicos?

Importante esclarecer que o furto famélico não é uma tipificação criminal, trata-se da qualificação sobre a circunstância como o crime de furto foi praticado, podendo ser enquadrado no princípio da insignificância ou estado de necessidade. A Secretaria de Segurança utiliza os boletins de ocorrência policial para produção das estatísticas criminais. No entanto, no momento do registro, do boletim de ocorrência, não é analisada a existência de atenuantes ou agravantes que possam qualificar o crime.



2) Como esse crime é registrado no Estado?

Esses casos são registrados, nos boletins de ocorrência, como furto. A tipificação de furto famélico e a análise sobre a insignificância ou outro tipo de atenuante ou agravante do crime são feitas pela Autoridade Policial, no âmbito do Inquérito Policial, ou pelo Promotor de Justiça no âmbito do Processo Criminal.



3) Existe alguma outra forma de conseguir essas informações?



O entendimento de furto famélico é obtido após análise das oitivas dos envolvidos, de provas e laudos periciais. Estes elementos são constituídos na fase de investigação e anexados ao Inquérito Policial e/ou Processo Criminal. Cabe ao Delgado de Polícia ou Promotor de Justiça estabelecer, após análise de provas, que o crime de furto será tipificado como furto famélico.