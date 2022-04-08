Homem que furtou picanha para “churrasco com moradores de rua” é preso de novo

Os homens foram presos ao roubarem estas duas picanhas de um supermercado na região de Maruípe Crédito: Oliveira Alves/TV Gazeta

Polícia Civil informou nesta sexta-feira (8) que ele foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, na manhã desta quinta-feira (7) e autuado, em flagrante, por tráfico de drogas, desobediência, sendo encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

No crime do dia 24, Luan estava com Breno Botelho Gomes. Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, eles disseram aos policiais militares que fariam um churrasco para moradores de rua com o material furtado. Antes de serem flagrados, a dupla já havia furtado um jogo de facas e uma peça de picanha, mas de outro supermercado na região.

Os dois indivíduos passaram por audiência de custódia no dia seguinte ao crime. A juíza Raquel de Almeida Valinho concedeu liberdade provisória sem fiança a Luan, ao passo em que converteu a prisão em flagrante em preventiva de Breno.