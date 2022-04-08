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Homem que furtou picanha para “churrasco com moradores de rua” é preso de novo

Luan Teixeira Barata teve a liberdade concedida após o furto, porém voltará ao presídio. Desta vez, por suspeita de tráfico de drogas

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 12:46

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 abr 2022 às 12:46
Vitória
Os homens foram presos ao roubarem estas duas picanhas de um supermercado na região de Maruípe Crédito: Oliveira Alves/TV Gazeta
O homem, de 30 anos, preso no dia 24 de março, em Itararé, Vitória, por furtar peças de picanha de um supermercado com a justificativa de que seria para um “churrasco com moradores de rua”, voltou a ser preso. Luan Teixeira Barata teve a liberdade concedida, mas vai voltar ao presídio. Desta vez, por suspeita de tráfico de drogas.
Polícia Civil informou nesta sexta-feira (8) que ele foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, na manhã desta quinta-feira (7) e autuado, em flagrante, por tráfico de drogas, desobediência, sendo encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
No crime do dia 24, Luan estava com Breno Botelho Gomes. Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, eles disseram aos policiais militares que fariam um churrasco para moradores de rua com o material furtado. Antes de serem flagrados, a dupla já havia furtado um jogo de facas e uma peça de picanha, mas de outro supermercado na região.
Os dois indivíduos passaram por audiência de custódia no dia seguinte ao crime. A juíza Raquel de Almeida Valinho concedeu liberdade provisória sem fiança a Luan, ao passo em que converteu a prisão em flagrante em preventiva de Breno.
Na decisão judicial consta que Luan já possuía um registro criminal de receptação, enquanto na ficha de Breno constava um caso arquivado de furto e um de homicídio qualificado encaminhado à Vara de Execuções Penais.

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