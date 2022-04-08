Homem é preso ao receber notas de R$ 100 falsas pelos Correios no ES

O homem foi à agência dos Correios, em Rio Novo do Sul, receber R$ 1 mil em notas de R$ 100,00

Os policiais então acompanharam o momento em que o homem retirava a encomenda e procederam sua prisão em flagrante após a constatação de que no interior do pacote havia R$ 1 mil em cédulas falsas, em notas de R$ 100,00. Aos policiais, o indivíduo confessou que adquiriu as notas pela internet, mas que não sabia informar quem seria o vendedor.