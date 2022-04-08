Homem é preso ao receber notas de R$ 100 falsas pelos Correios no ES

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante, no fim da tarde desta quinta-feira (7), suspeito de receber uma encomenda contendo cédulas falsas em uma agência dos Correios de Rio Novo do Sul, Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Federal, a ação se iniciou após a Área de Segurança dos Correios informar à corporação que haveria uma encomenda suspeita com indicativos de material irregular.
Os policiais então acompanharam o momento em que o homem retirava a encomenda e procederam sua prisão em flagrante após a constatação de que no interior do pacote havia R$ 1 mil em cédulas falsas, em notas de R$ 100,00. Aos policiais, o indivíduo confessou que adquiriu as notas pela internet, mas que não sabia informar quem seria o vendedor.
O preso responderá pelo crime de Moeda Falsa previsto no artigo 289, §1º, do Código Penal, cuja pena varia de três a 12 anos de reclusão.
Conforme explica a Polícia Federal, delitos dessa natureza são considerados de grave potencial ofensivo pela Lei, especialmente porque atentam contra a fé pública. Agora as investigações prosseguem buscando mais provas, bem como determinar o envolvimento de mais pessoas.
Homem é preso ao receber notas de 100 reais falsas pelos Correios no ES
Correção
08/04/2022 - 8:04
A Polícia Federal informou, anteriormente, que a agência dos Correios estava localizada em Cachoeiro de Itapemirim, mas enviou nota informando o erro e que a agência fica em Rio Novo do Sul. O texto foi alterado.